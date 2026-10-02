Carcere di Marassi, il Sappe: “Solo due nuovi agenti, distribuzione da ripensare”

Genova. “Un’assegnazione da rivedere, perché destinare soltanto due nuovi agenti di polizia penitenziaria alla casa circondariale di Genova Marassi significa ignorare la realtà dei fatti e i carichi di lavoro di un istituto fortemente sovraffollato”. È la denuncia mossa dal Sappe a margine della distribuzione dei novantanove agenti assegnati al distretto di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta nell’ambito del secondo scaglione del centottesantaseiesimo corso.

La maggior parte dei nuovi assunti, circa 75 unità, andrà infatti agli istituti di Cuneo e Novara, lasciando a Marassi un contingente del tutto insufficiente. Nel carcere genovese, il secondo più grande del distretto per capienza e presenze dopo quello di Torino, si registrano attualmente seicentoottantuno detenuti a fronte di 535 posti regolamentari, con un vuoto d’organico che sfiora le cinquanta unità tra gli agenti, a cui si aggiungono diciassette sovrintendenti e diciotto ispettori mancanti.

Come spiega Vincenzo Tristaino, segretario nazionale e regionale per la Liguria del Sappe, “non si contesta il numero complessivo delle risorse destinate all’intero distretto, ma si chiede una ripartizione coerente con le reali esigenze operative delle singole strutture. La carenza di personale a Marassi costringe i poliziotti a sostenere turni gravosi che superano regolarmente le otto ore arrivando a dieci ore quotidiane”.

“Quello che dovrebbe rappresentare un fatto eccezionale è ormai diventato ordinario, ma lo straordinario non può sostituire l’organico e il sacrificio degli agenti non può costituire uno strumento permanente di programmazione dei servizi” evidenzia Tristaino. A questa criticità si aggiunge il problema del nucleo traduzioni e piantonamenti cittadino, le cui lacune vengono colmate prelevando risorse da Marassi e Pontedecimo, finendo così per togliere personale a contesti già in sofferenza.

Alla luce anche del riassetto del circuito quattro-bis e dei recenti incrementi già ricevuti da altre sedi piemontesi, il sindacato chiede una rivalutazione complessiva dei criteri d’assegnazione. Un’attenzione alla situazione ligure è arrivata anche dal Parlamento grazie a un’interpellanza urgente presentata dal deputato Roberto Bagnasco alla Camera, incentrata sul sovraffollamento, sulla carenza di organico e sulla necessità di ripristinare un provveditorato regionale autonomo con sede a Genova.

Donato Capece, segretario generale del Sappe, ha espresso apprezzamento per l’iniziativa istituzionale, sottolineando come le criticità evidenziate confermino le battaglie storiche del sindacato. “Non è possibile affrontare problemi strutturali affidandosi costantemente allo straordinario, ribadisce il sindacato, che non chiede trattamenti di favore ma criteri oggettivi legati al numero dei detenuti e ai carichi di lavoro. La richiesta rivolta al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e al provveditorato regionale è quindi quella di correggere con urgenza il tiro: due sole nuove unità per il carcere di Marassi non costituiscono un intervento adeguato”.