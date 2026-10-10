Carcere Chiavari, detenuto appicca il fuoco in cella: tragedia evitata dagli agenti penitenziari

Chiavari. Un incendio è divampato intorno alla mezzanotte all’interno del carcere di Chiavari. A dare origine alle fiamme e al denso fumo che in pochi minuti ha invaso l’area è stato un detenuto che ha appiccato il fuoco all’interno della propria cella.

L’allarme immediato ha fatto scattare le procedure d’emergenza. I poliziotti penitenziari sono intervenuti con gli estintori per contenere il rogo e per mettere al sicuro gli altri detenuti evitando che il panico e le esalazioni tossiche avessero conseguenze peggiori.

Successivamente, con la struttura ormai saturata dal fumo, gli agenti sono rientrati nei locali invasi dal fuoco per raggiungere l’uomo che aveva provocato il rogo. Il detenuto, in forte stato di agitazione, ha opposto resistenza ai soccorritori, rendendo l’estrazione particolarmente difficile e rischiosa. Nonostante il pericolo imminente, il personale di custodia è riuscito a trarlo in salvo, mettendo a rischio la propria incolumità fisica. Sul posto anche i vigili del fuoco.

L’operazione si è conclusa con il ricovero in pronto soccorso di quattro appartenenti al corpo, rimasti intossicati durante le fasi del salvataggio e sottoposti alle cure mediche del caso. A seguito dell’episodio, la vicenda ha riacceso il dibattito sulle condizioni operative e sui rischi quotidiani all’interno degli istituti di pena.

Il sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe ha colto l’occasione per sottolineare la professionalità e il coraggio dimostrati dagli operatori durante l’emergenza, sollecitando ufficialmente l’amministrazione penitenziaria ad avviare le procedure per un riconoscimento premiale a favore degli agenti che hanno evitato il peggio e tratto in salvo il detenuto.