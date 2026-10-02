“Mi butto nel vuoto”, mobilitazione di soccorsi in via D’Annunzio

Genova. Mobilitazione di soccorsi venerdì mattina nel parcheggio sotterraneo di via D’Annunzio, centro città, dopo che una donna ha minacciato di gettarsi nel vuoto.

L’allarme è scattato poco prima dell’una: inizialmente è intervenuta la Croce Bianca Genovese, che ha individuato la donna e ha subito chiamato i carabinieri. Sono quindi arrivare tre auto, ma nel frattempo la donna è risalita in auto e si è allontanata da sola.

Il tunnel di via delle Casaccie è stato brevemente chiuso nella carreggiata verso monte per consentire le operazioni di soccorso, fortunatamente non necessarie.