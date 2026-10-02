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In mattinata

“Mi butto nel vuoto”, mobilitazione di soccorsi in via D’Annunzio

Sul posto un'ambulanza e tre auto dei carabinieri, ma nel frattempo la donna che aveva suscitato allarme è risalita in auto e si è allontanata da sola

carabinieri

Genova. Mobilitazione di soccorsi venerdì mattina nel parcheggio sotterraneo di via D’Annunzio, centro città, dopo che una donna ha minacciato di gettarsi nel vuoto.

L’allarme è scattato poco prima dell’una: inizialmente è intervenuta la Croce Bianca Genovese, che ha individuato la donna e ha subito chiamato i carabinieri. Sono quindi arrivare tre auto, ma nel frattempo la donna è risalita in auto e si è allontanata da sola.

Il tunnel di via delle Casaccie è stato brevemente chiuso nella carreggiata verso monte per consentire le operazioni di soccorso, fortunatamente non necessarie. 

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