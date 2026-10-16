Battaglia legale sul Capodanno, il Consiglio di Stato respinge il ricorso del Comune di Genova

Genova. Il Consiglio di Stato, che si era riunito in udienza la scorsa settimana, ha respinto il ricorso del Comune di Genova contro una sentenza del Tar che aveva dato ragione alla società Duemilagrandieventi in merito all’illegittimità della gara d’appalto per il concerto di Capodanno 2026 in piazza della Vittoria per vizi procedurali nella verifica di congruità dell’offerta disposta nei confronti del predetto operatore”.

La gara, che era stata annullata dalla sentenza del Tar mesi dopo lo svolgimento del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, era stata assegnata a Rst Events. L’amministrazione comunale, presentando ricorso al Consiglio di Stato aveva comunque ottenuto una sospensiva.

In particolare, il Tar aveva contestato che nell’ambito della verifica di congruità dell’offerta la stazione appaltante, cioè il Comune, sarebbe andata oltre gli approfondimenti esigibili nella fase iniziale richiedendo i contratti di ingaggio degli artisti al fine di verificare la effettiva sostenibilità dell’offerta e disponendo l’esclusione dalla procedura senza aver attivato un’ulteriore fase di contraddittorio con l’operatore.

Con la sentenza, il Tar ha annullato l’esclusione di Duemilagrandieventi disponendo “il rinnovo delle operazioni di gara ora e per allora a partire dall’iter procedimentale di valutazione di anomalia dell’offerta della ricorrente”.

Duemilagrandieventi aveva presentato anche una richiesta di risarcimento quantificata in 63mila euro per mancato utile, oltre al danno patrimoniale, ma è stata ritenuta dal Tar inammissibile e potrà essere eventualmente riproposta solo a valle della citata riedizione della fase di verifica di congruità dell’offerta.

Adesso però la decisione del Consiglio di Stato riapre i giochi. L’amministrazione comunale ha diramato una nota in cui dichiara: “Si prende atto della sentenza del Consiglio di Stato relativa alla gara per l’affidamento del Concerto di Capodanno 2026 e conferma che ne darà puntuale esecuzione. In ottemperanza alle disposizioni dei giudici amministrativi, la procedura di gara verrà riaperta per procedere al riesame e alla rivalutazione delle proposte presentate, adottando di conseguenza tutti i provvedimenti attuativi previsti”.

Nell’immediato, la sentenza del Consiglio di Stato ha comunque l’effetto di far risuonare nel centrodestra un coro unanime: “Ve l’avevamo detto”.

“Salis stecca al primo concerto – attaccano Ilaria Cavo, capogruppo di Noi Moderati Orgoglio Genova, con Lorenzo Pellerano, vicecapogruppo, e Vincenzo Falcone – quale organizzatore può permettersi di firmare un contratto con un artista se non sa se vincerà la gara? Il Consiglio di Stato ha confermato che la firma del contratto con gli artisti atteneva alla fase esecutiva, non all’esame dei requisiti per partecipare alla gara. Quello del primo Capodanno della giunta Salis si conferma un concerto totalmente stonato nelle procedure”.

“Il Comune avrebbe potuto spendere diverse decine di migliaia di euro in meno, se si considera che la società esclusa aveva formulato un’offerta molto più bassa per organizzarlo – continuano da Noi Moderati – all’esito della gara che ora deve rifare a Capodanno passato, potrebbe ottenere un risarcimento del danno. Un conto salato che si somma ai 736.343,45 euro oltre Iva già pagati dal Comune per il concerto di inizio anno. Come gruppo Noi Moderati Orgoglio Genova chiediamo che la giunta riferisca con urgenza su questa vicenda e sugli indirizzi per l’organizzazione dei prossimi grandi eventi”.

Sul tema anche i consiglieri comunali della Lega Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua: “Lo avevamo denunciato fin dal primo giorno, chiedendo ripetutamente chiarezza e trasparenza, anche sugli eventuali incontri che hanno portato all’affidamento della gestione della serata dello scorso Capodanno. Spiegazioni che non sono mai arrivate. Le pronunce giudiziarie parlano chiaro: questa amministrazione sta collezionando una sconfitta dopo l’altra, prima davanti al Tar e ora al Consiglio di Stato, con conseguenti costi a carico della collettività”.

“Sono riusciti nell’impresa di spendere per una sola serata una cifra pari a quella che avevamo investito per l’intero Tricapodanno – proseguono i leghisti – tre serate di grande affluenza e richiamo per la città. Un esborso record di risorse pubbliche, a cui si aggiungono le spese giudiziarie e gli eventuali risarcimenti. Ma ciò che riteniamo ancora più grave è la totale mancanza di trasparenza: non abbiamo mai ricevuto risposta ai nostri accessi agli atti relativi agli incontri avvenuti durante la procedura di gara. Mentre la giunta Salis continua a ripetere che è tutta colpa di chi l’ha preceduta, le risorse dei genovesi vengono spese tra organizzazione degli eventi e contenziosi giudiziari. “La trasparenza e il rispetto delle istituzioni non sono facoltativi. Si blocchi immediatamente il bando appena pubblicato per il prossimo Capodanno, fino a quando non sarà fatta piena luce sulla vicenda”, concludono Bordilli e Bevilacqua.

E così i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Alessandra Bianchi, Nicholas Gandolfo e Valeriano Vacalebre: “La sentenza del Consiglio di Stato smonta tutta la retorica e la presunzione di superiorità morale del sindaco Silvia Salis e del suo vice Terrile. I nodi come sempre vengono al pettine e la famosa ‘gestione più trasparente delle procedure’ rimane una delle tante promesse fatte ai genovesi e sistematicamente tradite da un’amministrazione camouflage sempre più impegnata nella promozione personale di Silvia Salis che da giorni ripete a tutti di essere eletta per governare Genova: peccato che lo dica e non lo faccia”.

Pietro Piciocchi, capogruppo di Vince Genova, affida la sua posizione a un post su Facebook: “È da mesi che Salis & Co ci propinano lezioni quotidiane sulla legalità, considerandoci moralmente inferiori, accusandoci di avere violato tutte le norme dell’agire amministrativo, presentando esposti a destra e a manca contro di noi. E poi cosa succede? Che il Consiglio di Stato annulla la gara per l’organizzazione del concerto di Capodanno, del valore di oltre 1 milione di euro, perché poi piangono che sono senza soldi e alzano le tasse, concerto fortemente sponsorizzata dalla sindaca. Ora si profila un bel risarcimento del danno a carico del Comune. A me va bene tutto e poi, per carità, anche i giudici possono sbagliare: quindi non mi scandalizzo tanto per la sentenza ma per l’atteggiamento saccente di chi fa la morale agli altri, si erge ad arbitro del bene e del male, pensando di essere sempre dalla parte della ragione”.