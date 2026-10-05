Polizia di Stato, cambio al vertice del commissariato di pubblica sicurezza di Sestri Ponente

Genova. A seguito dei recenti movimenti ministeriali, la questora di Genova ha assegnato al commissariato sezionale di Sestri Ponente il commissario capo Baldassare Alberto Capobianco, 29 anni, che succede al commissario capo Antonio Pennacchio, trasferito alla questura di Frosinone.

Capobianco, dal 2025 funzionario del reparto Mobile di Genova, “ha maturato una comprovata esperienza nei servizi di ordine pubblico, prendendo parte a numerosi dispositivi operativi, anche fuori sede, dalle manifestazioni cittadine agli incontri calcistici presso lo stadio Luigi Ferraris”, spiegano dalla questura.

“A Sestri Ponente l’obiettivo sarà proseguire e implementare l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, intensificando il controllo del territorio e l’attività di polizia giudiziaria, in un’area caratterizzata dalla presenza di importanti realtà produttive e commerciali, dell’aeroporto Cristoforo Colombo e del porto di Pra’, snodi strategici per la mobilità e i traffici del capoluogo, oltre che da un’intensa attività, associativa e di aggregazione”.

La questora ha chiesto al neo dirigente “particolare attenzione al rapporto con la cittadinanza e con le realtà del territorio, costante raccordo con le istituzioni locali, i comitati, le associazioni, i commercianti e le altre realtà rappresentative del quartiere”.

Nel periodo di affiancamento appena concluso il commissario è stato introdotto presso le istituzioni locali, ha partecipato alle prime iniziative organizzate dalle realtà del territorio, approfondendo la conoscenza del tessuto sociale e urbano di Sestri Ponente, Pegli, Pra’ e Voltri.

La questora ringrazia il commissario Pennacchio, “per la dedizione e la preziosa attività svolta e augura buon lavoro, per il nuovo e delicato incarico a Capobianco”.