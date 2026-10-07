Canzone d’autore, alla Claque torna il talent “Genova per voi” con incontri e musica dal vivo

Genova. Torna a Genova uno degli appuntamenti più attesi per la nuova canzone d’autore italiana con la tredicesima edizione di Genova per Voi, il celebre talent dedicato alla scrittura di testi e musiche ideato da Gian Piero Alloisio insieme a Claudio Buja e Franco Zanetti. L’iniziativa propone un intenso fine settimana di incontri d’autore, formazione professionale e grande musica dal vivo.

“La tredicesima edizione di Genova per Voi conferma il ruolo primario della nostra città nel panorama musicale e culturale italiano – afferma l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – Genova continua a essere un vero e proprio laboratorio di talenti e di formazione d’eccellenza, capace di rinnovare una grande tradizione autorale e di proiettare i giovani verso traguardi di altissimo livello nell’industria musicale. Come amministrazione coorganizziamo e sosteniamo questo progetto che valorizza la creatività e la scrittura di qualità e, nel contempo, offre occasioni di approfondimento professionale e tutela dei diritti per le nuove generazioni. Un caloroso benvenuto a tutti i finalisti e ai giovani interpreti che daranno voce alla musica di domani”.

La manifestazione si apre venerdì 9 ottobre alle 18.30 presso La Claque del Teatro della Tosse nell’ambito del Genova Music Day, con uno speciale omaggio intitolato Scrivere canzoni con Francesco Guccini. Nel corso dell’incontro, condotto dal giornalista Franco Zanetti, Gian Piero Alloisio e Juan Carlos “Flaco” Biondini ripercorreranno il profondo legame artistico e umano che li unisce al ‘Maestrone’. Attraverso la prospettiva privilegiata di chi ha condiviso con lui palchi e sale d’incisione, i due storici collaboratori racconteranno aneddoti e retroscena legati alla nascita di brani storici quali Venezia, Scirocco, Dovevo fare del cinema, L’ultima volta, Gulliver e Luna Fortuna.

Sabato 10 ottobre alle 21, serata finale del concorso. Sul palco si alterneranno le esibizioni degli autori finalisti Thomas Caredda, Paolo Caruccio, Luca Di Napoli, Aurora Gambone, Alessia Garbugino, Daria Huber, Laura Pirrigheddu e Sharon Sanfilippo Tabò. Ad affiancare i giovani autori nell’interpretazione dei brani saranno otto voci della scena ligure: Anna Bertuccelli, Giulia Cadenelli, Silvia Carrà (Silk), Alessandra Grillo, Angelica Mollica, Luna Piccarreda, Matilde Torcaso e Riccardo Ronco (Bob). Ospite d’eccezione della serata, TÄRA, cantautrice italo-palestinese tra le più interessanti voci emergenti della scena contemporanea, riconosciuta per la sua capacità di fondere sonorità R&B e radici arabe.

Prodotto da ATID con la coorganizzazione del Comune di Genova, Genova per Voi ha il sostegno di SIAE, Nuovo IMAIE e Coop Liguria, la collaborazione di Universal Music Publishing Ricordi e il patrocinio dell’Università di Genova.

Tutte le attività sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, consigliata la prenotazione.

Prenotazioni per il 9 ottobre al link: https://www.eventbrite.com/e/genova-music-day-iii-edizione-tickets-1999084246796