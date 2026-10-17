Dalla Val Polcevera a via Balbi, cantieri e modifiche al traffico in città: la mappa

Genova. Nuove modifiche alla viabilità a Genova per cantieri e lavori stradali. Nella settimana dal 16 al 22 ottobre sono previsti interventi in diverse zone della città, dalla Val Polcevera a via Balbi, con divieti di transito, limitazioni alla circolazione e modifiche ai percorsi pedonali.

Le principali novità riguardano i lavori per il prolungamento della metropolitana a Certosa, la realizzazione del nuovo sottopasso a Rivarolo e il cantiere dei 4 Assi del trasporto pubblico in via Balbi.

Certosa, chiusura in via San Bartolomeo della Certosa

Martedì 20 ottobre, dalle 9 alle 15, via San Bartolomeo della Certosa sarà interessata da modifiche alla circolazione per i lavori di realizzazione delle fondazioni del nuovo viadotto Brin, nell’ambito del prolungamento della metropolitana nella tratta Brin-Canepari. Il sottopasso dell’impalcato ferroviario sarà chiuso al traffico veicolare e pedonale. Nel tratto tra l’impalcato ferroviario e via Canepari sarà vietata la circolazione, fatta eccezione per i veicoli diretti alle proprietà laterali autorizzate. Sarà inoltre istituito il doppio senso di circolazione alternato, regolato da movieri, con limite di velocità di 30 km/h. In via Aulo Persio sarà introdotto il senso unico da monte verso mare, con limite di 30 km/h e obbligo di stop all’incrocio con via Lodovico Ariosto.

Rivarolo, limitazioni in via Pisoni e via Rossini

Proseguono fino al 30 giugno 2027 le modifiche alla viabilità legate alla realizzazione del nuovo sottopasso di via Pisoni, nell’ambito dei lavori del Terzo Valico dei Giovi e del nodo ferroviario di Genova. In via Pisoni, tra il civico 4 e l’incrocio con via Rossini, sarà vietato il transito pedonale sul marciapiede lato monte, con deviazione dei pedoni su percorsi alternativi. Le stesse limitazioni interesseranno il marciapiede lato monte di via Rossini e quello lato levante nel tratto compreso tra via Gastone Pisoni e via Antonio Duria. In via Rossini resta inoltre il limite di velocità di 30 km/h e sarà obbligatorio dare precedenza ai veicoli che procedono da mare verso monte all’intersezione con via Pisoni.

Via Balbi, chiusura notturna per i 4 Assi del Tpl

Da lunedì 19 a sabato 24 ottobre, in via Balbi sono previste chiusure al traffico veicolare nella fascia notturna tra le 21 e le 4, per consentire la prosecuzione dei lavori del cavidotto e dei collegamenti verso il plinto 4018 in piazzetta San Carlo, nell’ambito del progetto dei 4 Assi del trasporto pubblico locale. Nei tratti interessati dai cantieri sarà in vigore il limite di velocità di 30 km/h. Sarà consentito il transito ai veicoli diretti alle proprietà laterali carrabili autorizzate, alle diramazioni e ai mezzi per la raccolta dei rifiuti nei segmenti a levante e a ponente delle aree di lavoro. In questi tratti sarà ripristinato il doppio senso di circolazione alternato, regolato da movieri o operatori di polizia stradale. Per i veicoli diretti verso piazza della Nunziata resta in vigore la circolazione a rotatoria.