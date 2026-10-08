Il canile di Monte Contessa apre alla città: una giornata per conoscere cani e gatti in cerca di casa

Genova. Il canile di Monte Contessa apre le sue porte alla città per far conoscere cani e gatti in cerca di casa e scoprire il lavoro che ogni giorno li accompagna nei percorsi di cura, recupero e adozione.

Domenica 11 ottobre, dalle 11 alle 18, l’Associazione Una accoglierà i visitatori con una serie di attività pensato per adulti e bambini, tra momenti informativi, dimostrazioni, visite alla struttura e incontri con gli animali in cerca di casa.

La giornata si aprirà alle 11 con le attività cinofile dedicate ai cani adottabili, tra Mobility e “Buon cittadino a quattro zampe”. Non semplici esercizi, ma occasioni per raccontare quanto movimento, relazione, comunicazione e corretta gestione siano fondamentali per il benessere del cane e per costruire una convivenza consapevole.

Nel corso dell’Open Day sarà possibile conoscere anche il lavoro quotidiano svolto all’interno della struttura: dalle cure veterinarie alla gestione degli animali, fino ai percorsi di recupero necessari per accompagnare ciascun ospite verso una possibile adozione.

Sono inoltre previste visite guidate al canile e al gattile, durante le quali i visitatori potranno conoscere gli spazi della struttura, incontrare gli animali ospitati e comprendere più da vicino come si svolge la loro quotidianità.

Nei banchetti informativi i volontari saranno a disposizione per approfondire i temi dell’adozione consapevole, dei percorsi di preaffido e post-affido e delle diverse modalità attraverso cui è possibile sostenere la struttura e partecipare alle attività di volontariato.

Uno spazio specifico sarà dedicato anche a “Oltre il pregiudizio – Il mondo dei Pit”, per parlare di caratteristiche, bisogni e gestione dei cani di tipo pitbull, andando oltre stereotipi ed etichette e riportando l’attenzione sulla conoscenza del singolo animale.

A partire dalle ore 14 protagonisti saranno anche i bambini, coinvolti nella realizzazione di giochi destinati agli ospiti della struttura e in attività di disegno: un modo semplice e concreto per avvicinare i più piccoli al rispetto degli animali e ai temi della cura e della responsabilità.

Alle ore 16 uno dei momenti centrali della giornata: la sfilata dei cani adottabili. Gli ospiti del canile saranno presentati attraverso le loro storie, caratteristiche e personalità, offrendo ai visitatori l’occasione di conoscerli fuori dai box e, magari, di incontrare il proprio futuro compagno di vita.

L’Open Day vuole essere soprattutto un invito a entrare, osservare e conoscere: perché dietro ogni animale ospitato al Monte Contessa ci sono una storia, un percorso e un lavoro quotidiano fatto di cure, competenze e relazioni. L’ingresso è libero.