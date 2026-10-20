Camogli, il consiglio comunale conferisce la cittadinanza onoraria a Giuseppe Acquaviva

Camogli. Con votazione unanime il Consiglio comunale di Camogli ha approvato il conferimento della Cittadinanza onoraria al Maestro Giuseppe Acquaviva, Sovrintendente e Direttore Artistico del Teatro Sociale di Camogli.

La pratica, al terzo punto dell’Ordine del giorno della seduta convocata martedì 22 ottobre, è stata illustrata da Paolo Terrile, Presidente del Consiglio e consigliere delegato alla Cultura.

L’attribuzione della Cittadinanza onoraria, si legge nella premessa, «costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell’anagrafe della popolazione del Comune, si sia particolarmente distinto nei diversi campi dello scibile umano» per una serie di motivazioni, tra cui «il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere e per il prestigio conseguito attraverso gli studi, l’insegnamento, la ricerca, la produzione artistica» e «per esemplare affezione ed interessamento verso il Paese unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini e all’estero la conoscenza e la valorizzazione della realtà storico-artistica e umana della loro terra».

Nella premessa viene citato, inoltre, l’articolo 3 “Finalità” dello Statuto comunale nel quale si enunciano «i principi di valorizzazione e di promozione della città di Camogli, del suo territorio e di ogni aspetto sociale, economico, culturale e turistico a vantaggio della collettività civica». Ancora: «Nel 2026, in occasione dei 150 anni dall’inaugurazione del Teatro Sociale, la stagione celebrativa si è svolta con un articolato cartellone di appuntamenti di prosa, musica, danza e spettacoli per famiglie, realizzata sotto la direzione del Sovrintendente e Direttore Artistico Maestro Giuseppe Acquaviva, che ha contribuito a ripercorrere la storia artistica e culturale del Teatro e a rilanciarne il ruolo nel territorio».

L’Amministrazione Comunale, sottolinea il sindaco, Giovanni Anelli, «vuole, quindi, riconoscere con un atto concreto, la Cittadinanza Onoraria, le qualità artistiche del Maestro Acquaviva e la sua forte empatia con i camogliesi, con cui ha stabilito, fin dalla sua nomina a Sovrintendente del Teatro Sociale, nel 2021, un rapporto solido e profondamente umano. La sua opera ha contribuito significativamente al rilancio del Teatro. Un riconoscimento meritatissimo che siamo felici di attribuire a una persona eccezionale, ormai entrata a far parte, a buon diritto, della “grande famiglia” di Camogli».

Il consigliere delegato alla Cultura, Paolo Terrile, aggiunge: «Il legame nato dalla costante attenzione del Sovrintendente verso il Teatro e il suo pubblico, la cura per le relazioni con il territorio e l’impegno di riportare il nostro gioiello al centro della vita culturale della città in ogni sua declinazione sociale, ambientale e storica, rappresentano i fondamenti da cui siamo partiti per compiere il percorso che è stato appena ufficializzato. Le iniziative promosse e coordinate dal Maestro Acquaviva sempre attraverso la Fondazione Teatro Sociale anteposta alla sua persona e per il Teatro delle Clarisse di Rapallo hanno consentito di diffondere il nome di Camogli in contesti nazionali e internazionali di altissimo livello, valorizzando i suoi aspetti più autentici, attraverso produzioni, collaborazioni e presenze di interpreti e compagnie di rilievo».

Giuseppe Acquaviva, si legge nelle motivazioni del conferimento della Cittadinanza Onoraria, «ha ricoperto incarichi di prestigio, in Italia e all’estero; ha diretto produzioni e concerti in importanti teatri e festival e ricevuto riconoscimenti e onorificenze per la qualità della sua attività artistica e organizzativa. La sua attività di Direttore d’Orchestra e di Direttore Artistico ha, da sempre, rappresentato, un’espressione di conoscenza ed approfondimento delle diverse realtà culturali, dall’opera lirica alla musica sinfonica, della produzione teatrale alla progettazione di eventi, contribuendo alla diffusione dell’arte e della cultura italiana nel mondo».