Camion di traverso sulla A10 tra Varazze e Celle, ferito il conducente: 8 km di coda

Varazze. Incidente stradale sull’autostrada A10, nel tratto tra Varazze e Celle Ligure, in direzione Savona, all’altezza del km 29,4, all’interno della galleria Varazze.

Secondo quanto appreso nell’incidente sono stati coinvolti due mezzi pesanti. Nella dinamica, il mezzo pesante è finito di traverso lungo la carreggiata. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Oro Mare di Albissola, del 118 e dei vigili del fuoco.

L’autista del camion è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, ma non avrebbe riportato gravi traumi o ferite significative: le sue condizioni non sarebbero gravi e, dopo le prime cure da parte del personale sanitario, per lui è stato disposto il trasporto in ospedale.

Pesanti, invece, i disagi alla viabilità con la chiusura del tratto per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo incidentato, oltre al ripristino delle condizioni di sicurezza viaria.

Il tratto è stato chiuso sino alle 15:15 circa, quando il traffico transitava su una corsia e si registravano 8 km di coda nel tratto compreso tra Arenzano e Celle Ligure in direzione Savona.