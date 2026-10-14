Camilla Läckberg vince il Premio Europeo Rapallo Bper Banca 2026: la consegna il 3 novembre a Genova

Genova. È Camilla Läckberg, tra le più celebri autrici del giallo contemporaneo, la “Migliore scrittrice europea” a vincere il Premio Europeo Rapallo BPER Banca 2026, che le verrà conferito martedì 3 novembre a Genova, in concomitanza con l’uscita in tutta Italia del suo nuovo romanzo “Il canto dei morti” edito da Marsilio, un ritorno a Fjällbacka dove le voci del passato non si spengono mai.

La Premiazione del riconoscimento promosso dalla Città di Rapallo con il sostegno di BPER Banca e Coop Liguria, dedicato alle scrittrici che si sono distinte nel panorama letterario contemporaneo, si terrà a Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, e sarà anche l’unico momento ufficiale di presentazione del nuovo libro e di incontro fra la scrittrice e il pubblico di lettori. Per l’occasione Camilla Läckberg dialogherà con Nadia Terranova e Margherita Rubino, componenti della giuria che ha assegnato il Premio insieme a Maria Luisa Agnese, Massimo Bernardini, Mauro Bonazzi, Eva Cantarella e Lella Costa.

Dopo aver studiato economia, Camilla Läckberg ha deciso di dedicarsi alla scrittura. Considerata la regina del giallo nordico, con oltre 40 milioni di copie vendute in 60 paesi è oggi tra gli scrittori più letti al mondo. Oltre alla fortunata serie poliziesca ambientata a Fjällbacka, che ha per protagonisti Erica Falck e Patrik Hedström, ha firmato la raccolta di racconti Tempesta di neve e profumo di mandorle, i tre romanzi della Storia di Faye e la Trilogia del mentalista, scritta a quattro mani con Henrik Fexeus, tutti pubblicati in Italia da Marsilio. Talento poliedrico, è anche autrice di libri per bambini e libri di cucina; inoltre, dai suoi romanzi sono state tratte diverse serie tv. Accanto alla scrittura, Camilla Läckberg sostiene diverse organizzazioni non profit ed è ambasciatrice della Fondazione svedese per la lotta ai tumori infantili. Nata e cresciuta a Fjällbacka, sulla costa occidentale della Svezia, vive a Stoccolma con il marito e i quattro figli.

Dopo le precedenti vincitrici Catherine Dunne (2023), Amélie Nothomb (2024) e Annie Ernaux (2025), per questa quarta edizione del Premio Europeo Rapallo BPER Banca la giuria tecnica ha attribuito il riconoscimento a Camilla Läckberg con la seguente motivazione: ‘Partita da una piccola città della Svezia e da una dimensione locale ha portato, con le sole armi della scrittura e del talento, quella realtà a una dimensione nazionale, poi europea, infine mondiale, imponendosi ovunque a decine di milioni di lettori con una ascesa e una fama premiata oggi dalla giuria che la nomina miglior scrittrice europea per l’anno 2026’.

Il prestigioso riconoscimento coincide con l’arrivo nelle librerie italiane del Canto dei morti. Un nuovo capitolo della celebre serie ambientata a Fjällbacka, che riporta sulla scena Erica Falck e Patrik Hedström, una delle coppie investigative più amate del giallo, che in questa nuova indagine cercano di ricostruire la storia di Sofie, una ragazza scomparsa trent’anni prima, e la cui voce continua ad arrivare a Aino, che canta ai funerali, portando conforto al dolore con la sua melodia, come prima di lei sua madre, sua nonna e generazioni di lamentatrici. Da allora un’intera comunità è sospesa nel mistero.

Quella di Genova sarà l’unica tappa in cui l’autrice incontrerà i lettori italiani.

L’assegnazione del Premio Europeo BPER Banca, del valore di 5.000 euro, riservato a scrittrici che abbiano pubblicato un’opera di narrativa in un Paese e in una lingua dell’Unione Europea, edita in Italia e tradotta in italiano, anticipa la Cerimonia finale del Premio Rapallo BPER Banca 2026, in programma sabato 7 novembre 2026 a Rapallo. In quella occasione saranno proclamate le autrici italiane di Narrativa e Saggistica vincitrici della quinta edizione, selezionate dalla giuria tecnica fra le 162 candidature ricevute da case editrici di tutta Italia, che ha costituito il numero più alto di proposte raccolte dalla nascita del riconoscimento nel 2022.

INFORMAZIONI

Martedì 3 novembre, ore 18.30

Serata di Premiazione Premio Europeo Rapallo BPER Banca 2026 e Presentazione al pubblico del nuovo libro Il Canto dei morti

Camilla Läckberg dialoga con Nadia Terranova e Margherita Rubino

Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Genova

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Info: www.hellorapallo.it