Cabinovia in Valbisagno, slitta l’avvio del dibattito pubblico. Giovedì assemblea sugli assi di forza

Genova. È ancora un’incognita la partenza del dibattito pubblico per la mobilità in Valbisagno, passaggio annunciato dalla sindaca Silvia Salis dopo aver portato a Tursi lo studio del Politecnico di Milano sull’ipotesi di una cabinovia tra Brignole e Molassana. L’intenzione del Comune sarebbe aspettare l’entrata in funzione dell’asse di forza coi bus elettrici flash charging, in modo da raccogliere dati recenti su cui fondare la discussione sul territorio. Ma il piano d’azione non è ancora del tutto definito.

A fornire un aggiornamento è stato il presidente del Municipio Bassa Valbisagno rispondendo in consiglio a un’interrogazione di Sonia Paglialunga (gruppo misto): “L’idea, come ha dichiarato la sindaca è riuscire a partire entro l’anno con dibattito pubblico, magari con i dati degli assi di forza. La settimana scorsa si è svolta una riunione con i tre assessori e i due municipi coinvolti. Bisognerà poi individuare il soggetto terzo che dovrà gestire il dibattito come previsto dalla normativa”.

“Per aumentare tasse e tariffe il Comune trova tempi e maggioranze. Per ascoltare i cittadini della Valbisagno, invece, il calendario può aspettare – replica la consigliera Paglialunga in una nota -. Il dibattito pubblico sul futuro della mobilità della vallata, annunciato dalla sindaco per i primi giorni di settembre, non solo non è mai partito: a ottobre non ha ancora una data Dopo gli annunci di giugno, ribaditi a luglio durante la giunta itinerante, il confronto con i cittadini resta senza un appuntamento preciso. Eppure quella della Valbisagno non è una questione che può essere lasciata sospesa. Dopo la rinuncia al finanziamento dello Skymetro, resta da capire quale strada l’amministrazione intenda imboccare. La Valbisagno merita risposte, non continui spostamenti di calendario”.

Il dibattito pubblico era stato annunciato dalla sindaca a inizio giugno con l’obiettivo di iniziare subito dopo la pausa estiva. Ma nel frattempo sono intervenute altre valutazioni, tra cui la necessità di avere più elementi possibili per analizzare le diverse opzioni. E poiché in autunno dovrebbe partire l’asse della Valbisagno, l’ipotesi al vaglio è quella di rimandare tutto di qualche mese per poter analizzare i primi riscontri. D’altro canto, i delicati equilibri politici in maggioranza potrebbero suggerire invece di avviare il confronto il prima possibile per uscire dal limbo di questi mesi.

Intanto non è stato ancora individuato il soggetto che organizzerà gli incontri, ma è probabile che possa trattarsi nuovamente del Politecnico di Milano, stavolta tramite un team specializzato in percorsi di partecipazione. In ogni caso, trattandosi di un importo ampiamente sotto la soglia di legge, il Comune procederà anche stavolta con un affidamento diretto, senza necessità di un bando di gara.

Come aveva spiegato Salis, il dibattito pubblico non proporrà una singola soluzione, ma metterà a confronto tutti gli scenari trasportistici finora emersi per la Valbisagno: la metropolitana (quale sarebbe stato lo Skymetro), il tram, la cabinovia e la cosiddetta “opzione zero”, che corrisponde al solo asse di forza così come verrà realizzato in sponda destra. Del resto, secondo lo studio del professor Pierluigi Coppola, la cabinovia sarebbe un sistema complementare ai bus elettrici, sostituendo di fatto una delle due linee previste (Brignole-Molassana) con una capacità di mille persone all’ora per direzione.

Proprio per parlare dell’asse di forza in Valbisagno è stata convocata un’assemblea pubblica giovedì 8 ottobre alle 17.30 presso l’auditorium di Molassana. Saranno presenti gli assessori Massimo Ferrante ed Emilio Robotti. L’incontro avrebbe dovuto tenersi il 17 settembre, ma è stato rinviato a causa dell’allerta meteo. Al centro ci sarà proprio la concretizzazione del progetto nelle prossime settimane, con particolare attenzione alla rivoluzione della viabilità necessaria per garantire una buona velocità commerciale ai bus. Ma nulla si potrà attuare senza limitazioni al traffico privato e per questo la partita si preannuncia molto spinosa sul piano politico.