Busalla, verifiche periodiche programmate sul ponte Paleggiati sulla strada provinciale 9

Busalla. Proseguono le attività di monitoraggio e controllo sul Ponte Paleggiati, lungo la Strada Provinciale 9 a Busalla, nell’ambito del programma con cui la Città Metropolitana di Genova segue nel tempo le condizioni delle proprie infrastrutture viarie.

L’Ufficio Territorio e Mobilità della Città Metropolitana precisa che le attività attualmente in corso sul Ponte Paleggiati rientrano nel normale programma di monitoraggio e controllo dei manufatti della viabilità metropolitana e non sono state avviate a seguito del verificarsi di particolari eventi o situazioni di emergenza.

Sono complessivamente 904 i manufatti presenti sulla viabilità metropolitana, tra ponti, ponticelli e tombini, dei quali 429 con luce superiore ai 2,5 metri. Si tratta di un patrimonio infrastrutturale significativo, che viene sottoposto periodicamente a verifiche e controlli con l’obiettivo di conoscerne le condizioni, seguirne l’evoluzione nel tempo e disporre degli elementi tecnici necessari per le successive valutazioni e per la programmazione degli eventuali interventi.

Le verifiche sul Ponte Paleggiati fanno quindi parte di un’attività programmata e sistematica, che interessa progressivamente i diversi manufatti della rete. Le temporanee limitazioni alla circolazione adottate durante le prove sono funzionali a consentire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza e costituiscono una misura organizzativa necessaria per effettuare correttamente le verifiche.

L’Ufficio Territorio e Mobilità sottolinea inoltre che lo svolgimento di attività di monitoraggio non deve essere interpretato, di per sé, come indicatore della presenza di una situazione di pericolo: i controlli periodici rappresentano infatti una componente ordinaria della gestione delle infrastrutture e consentono proprio di acquisire nel tempo le informazioni necessarie a seguirne le condizioni e a programmare, ove necessario, gli interventi.

Le prove già effettuate e quelle ancora in corso consentiranno di raccogliere i dati necessari alle successive valutazioni tecniche, che saranno completate nei prossimi mesi. Saranno quindi gli esiti complessivi delle attività a fornire gli elementi per le eventuali determinazioni tecniche e manutentive.

La Città Metropolitana è consapevole che le limitazioni temporanee alla circolazione possono comportare disagi per gli utenti della strada e si scusa per gli eventuali inconvenienti. Si tratta tuttavia di attività necessarie e programmate, che rientrano nella gestione ordinaria della rete e che contribuiscono a mantenere nel tempo sotto controllo le condizioni del patrimonio infrastrutturale metropolitano.

L’Ente continuerà a seguire tutte le fasi delle verifiche sul Ponte Paleggiati, così come quelle sugli altri manufatti della viabilità metropolitana, nell’ambito di una gestione programmata, costante e responsabile delle infrastrutture.