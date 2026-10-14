Genova. Due interventi strategici per la mobilità e la sicurezza idraulica del territorio al centro del sopralluogo effettuato questa mattina a Busalla dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci, dall’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Difesa del suolo Giacomo Raul Giampedrone e dal sindaco Loris Maieron. La visita ha interessato due cantieri, relativi uno al parcheggio di interscambio modale presso la stazione ferroviaria che sarà terminato entro la fine dell’anno e l’altro ai lavori per contrastare il rischio idrogeologico nel tratto terminale del rio Busalletta.

Il primo intervento riguarda la realizzazione di un parcheggio a raso a servizio della stazione ferroviaria di Busalla, con una parte dell’area esistente oggetto di ammodernamento e una nuova zona di sosta. L’opera prevede un investimento complessivo di 565 mila euro, finanziato con il Fondo Strategico Regionale dello scorso anno. Consegnati il 26 marzo 2026, i lavori hanno raggiunto al 30 settembre un avanzamento del 70,8% e proseguono con l’obiettivo di concludersi entro la fine dell’anno. Il progetto comprende anche la sistemazione della viabilità di accesso da via dell’Argine, con l’ammodernamento del tratto stradale esistente, la realizzazione degli stalli di sosta e degli spazi necessari alle manovre di autovetture e mezzi pubblici, oltre alle opere per la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche. Il parcheggio è parte di un più ampio progetto di integrazione tra trasporto ferroviario e mobilità su gomma, sviluppato in collaborazione con il Comune di Busalla e Ferrovie, nell’ambito di un accordo di programma che prevede anche il prolungamento del sottopassaggio ferroviario a cura di Rfi. La nuova area consentirà di mettere a disposizione circa cento posti auto, agevolando l’accesso alla stazione non soltanto per i residenti di Busalla, ma anche per i pendolari provenienti dagli altri Comuni dell’Alta Valle Scrivia, tra cui Savignone, Casella e Montoggio.

La seconda tappa ha riguardato il cantiere per la messa in sicurezza idraulica del rio Busalletta, nel tratto terminale compreso tra la strada statale 35 dei Giovi e il ponte ferroviario, fino alla confluenza nel torrente Scrivia. L’intervento ha previsto un importo di 1 milione e 285 mila euro, interamente finanziato con fondi del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), nell’ambito del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico (Stralcio 2024). L’opera si inserisce in un programma più ampio di interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico lungo il corso del rio Busalletta. Il secondo stralcio, recentemente aggiudicato e avviato, interessa circa 185 metri dell’asta terminale e punta ad aumentare la capacità di deflusso dell’alveo, con l’obiettivo di consentire il transito della portata di piena con tempo di ritorno duecentennale. Il progetto prevede l’abbassamento del fondo dell’alveo rispetto alla situazione attuale e l’allargamento della sezione di deflusso sulla sponda destra, attraverso la realizzazione di paratie di micropali tirantate, muri arginali in cemento armato e opere in terre rinforzate. Sulla sponda sinistra saranno realizzati nuovi muri d’argine in cemento armato, con la sostituzione parziale delle strutture esistenti dove necessario.

“La mobilità e la sicurezza idraulica del territorio sono due priorità che devono procedere di pari passo, soprattutto in una realtà come la Valle Scrivia, dove la stazione ferroviaria rappresenta un punto di riferimento per gli spostamenti quotidiani di un’intera area e la prevenzione del rischio idrogeologico è fondamentale per la tutela di cittadini, abitazioni e infrastrutture – dichiarano il presidente Bucci e l’assessore Giampedrone – Con il parcheggio di interscambio investiamo su una migliore integrazione tra treno e trasporto su gomma, mettendo a disposizione circa cento posti auto per i pendolari di Busalla e dei comuni vicini. Parallelamente, proseguiamo con gli interventi sul rio Busalletta per aumentare la capacità di deflusso e ridurre il rischio di esondazione nel tratto terminale. Sono opere diverse, ma accomunate da un obiettivo preciso: migliorare la qualità della vita delle comunità e rendere il territorio più accessibile e sicuro, attraverso interventi concreti e tempestivi”.

“Quello del parcheggio di interscambio presso la stazione ferroviaria è un intervento importante per Busalla e per tutta l’Alta Valle Scrivia – ha dichiarato il sindaco di Busalla Loris Maieron – realizzato grazie alla collaborazione tra Comune, Regione Liguria e Ferrovie, nell’ambito di un accordo di programma che prevede anche il prolungamento del sottopassaggio ferroviario da parte di Rfi. Grazie al contributo regionale di 565 mila euro potremo mettere a disposizione circa cento posti auto, a servizio non soltanto dei pendolari di Busalla, ma anche di quelli provenienti da Savignone, Casella, Montoggio e dagli altri comuni che fanno riferimento alla nostra stazione”. “Allo stesso tempo – ha proseguito il sindaco – siamo impegnati sul fronte della sicurezza idraulica con il secondo lotto di lavori sul rio Busalletta, che si aggiunge al precedente intervento e consentirà di proseguire il percorso di messa in sicurezza del corso d’acqua dalla confluenza nello Scrivia fino alla zona di via Vittorio Veneto. Si tratta di un’opera fondamentale per la tutela del territorio e delle infrastrutture, resa possibile grazie alle risorse Mase e al lavoro congiunto con Regione Liguria, che opera come struttura commissariale avvalendosi del Comune per l’attuazione dell’intervento”, ha concluso.