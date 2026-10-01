  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Sanità

Busalla, confermato sino al 2027 il servizio di automedica e auto infermieristica

""appresenta un presidio fondamentale per il territorio, alla luce delle criticità legate ai lavori sull'autostrada A7 e alla necessità di assicurare tempi rapidi di intervento", ha detto l'assessore alla Sanità Massimo Nicolò

automedica 118 generica

Busalla. La Regione Liguria si impegna a garantire la continuità e il potenziamento del servizio di emergenza sanitaria nella Valle Scrivia, con la conferma del servizio di automedica dalle ore 8 alle 20 e con un’auto infermieristica durante la notte fino al 15 gennaio.

“Il servizio di automedica rappresenta un presidio fondamentale per il territorio, alla luce delle criticità legate ai lavori sull’autostrada A7 e alla necessità di assicurare tempi rapidi di intervento – spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò -. Nelle ore diurne è garantita l’automedica mentre è stata confermata l’auto infermieristica nelle ore notturne, così da assicurare la continuità dell’emergenza nell’arco delle 24 ore.Si tratta di una misura pensata per rafforzare la sicurezza sanitaria della Valle Scrivia e garantire ai cittadini una presenza di soccorso adeguata anche nelle fasce orarie più delicate”.

“Il percorso nasce dal confronto tra la Regione Liguria, amministrazioni comunali, servizi sanitari e realtà del territorio, con l’obiettivo di dare continuità a un presidio considerato essenziale per Busalla e per l’intera Valle Scrivia – ha concluso Nicolò – L’impegno ora è quello di monitorare costantemente la sperimentazione”.

Più informazioni
leggi anche
automedica 118 soccorso
Collegamenti
Autostrade, Aspi garantisce automedica a Busalla h24: soddisfazione della Regione
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.