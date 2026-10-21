Bucci incontra la delegazione cinese di Hainan: sul tavolo porti, logistica e nuove tecnologie

Genova. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha incontrato mercoledì una delegazione istituzionale e commerciale proveniente dalla provincia cinese di Hainan, accompagnata da rappresentanti del Consolato generale della Repubblica Popolare Cinese a Firenze, di Spediporto e del Salotto China-Italy.

La visita si inserisce nel percorso di sviluppo delle relazioni avviato durante la missione in Cina dello scorso giugno, guidata dal capo di Gabinetto del presidente della Regione Liguria, ammiraglio Massimiliano Nannini, in occasione della partecipazione della Liguria al China International Supply Chain Expo (CISCE) di Pechino. Proprio durante la missione era stata firmata una lettera d’intenti tra Regione Liguria e provincia di Hainan, con l’obiettivo di avviare una collaborazione strutturata e di lungo periodo in settori strategici per entrambi i territori, tra cui turismo, portualità, blue economy e nuove tecnologie.

“La collaborazione con la Cina offre importanti prospettive di sviluppo per il sistema economico ligure e per il rafforzamento degli scambi commerciali tra i nostri territori – dice il presidente Bucci -. Vogliamo valorizzare le potenzialità del nostro sistema portuale e logistico e sviluppare nuove collaborazioni nei settori dell’innovazione e delle infrastrutture strategiche, dai cavi sottomarini alle gigafactory, mettendo a sistema le competenze e le eccellenze dei nostri territori. L’incontro di oggi è un ulteriore passo avanti in un percorso che punta a creare legami concreti e duraturi, generando nuove opportunità di investimento e crescita reciproca”.

Hainan, grazie al progetto del Free Trade Port, è oggi una grande piattaforma per gli scambi internazionali e un polo in crescita nei settori portuale, commerciale e turistico. La visita della delegazione prevede anche incontri e approfondimenti con il porto, i cantieri navali e la Camera di Commercio, nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare gli 80 anni di Spediporto.

“Il metodo di lavoro avviato durante CISCE merita continuità – aggiunge il presidente Spediporto Andrea Giachero – perché abbiamo presentato un ecosistema completo, non solo riferito alla logistica ma a tutte le peculiarità del territorio genovese; la bontà di questo metodo è evidenziato dalla scelta del Governo di Hainan di visitare proprio la nostra città”.

“Quella di oggi è una tappa importante delle attività d’internazionalizzazione di Spediporto – gli fa eco il direttore generale Giampaolo Botta – in particolare con Hainan, sta portando a relazioni molto forti e un’integrazione progettuale che già nel prossimo futuro potrà offrire grandi opportunità in particolare per gli spedizionieri e, in generale, per tutto il territorio”.