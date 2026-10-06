Euro 5, Bordilli e Bevilacqua (Lega): “Dalla giunta inerzia sul Move-in, non c’è un piano”

Genova. “Siamo soddisfatti che, grazie alla Regione, il blocco dei diesel Euro 5 non sia scattato, ma dopo oltre un anno la giunta Salis non ha ancora chiarito quali misure intenda mettere in campo per affrontare il problema”. Lo dichiarano Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua, consiglieri comunali della Lega.

“Il rinvio non può diventare l’ennesimo alibi per perdere altro tempo. L’amministrazione dica quali azioni compensative intende adottare e con quali tempi. Non vorremmo ritrovarci tra qualche mese con la sorpresina del blocco perché, nel frattempo, nulla è stato fatto”, affermano.

“Spiace perché avevamo chiesto alla giunta di attivarsi per il MoVe-In, strumento previsto dalla normativa regionale per i Comuni interessati dalle limitazioni alla circolazione, ma che a Genova non è ancora stato concretamente messo a disposizione dei cittadini. Non è accettabile che l’inattività dell’amministrazione finisca per ricadere sui genovesi, costringendo famiglie, lavoratori e artigiani a sostituire auto e furgoni ancora funzionanti. Regione e Governo stanno dalla parte dei cittadini, il Comune e Robotti no”, attaccano i consiglieri leghisti.

Questo sistema permette ai veicoli più datati (soggetti a blocchi ambientali anti-smog) di circolare entro un tetto massimo di chilometri annui monitorati tramite una scatola nera (black-box)

L’amministrazione pubblica aveva iniziato a valutare l’introduzione del meccanismo, previsto da un emendamento alla legge di stabilità regionale a fine 2025, che avrebbe consentito deroghe ai blocchi, ma il rinvio dei divieti e il calo degli inquinanti ha messo la discussione in stand-by.