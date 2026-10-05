Book Pride esce da palazzo Ducale, eventi e iniziative in tutta la città per il programma “off”

Genova.Dal 9 all’11 ottobre Book Pride, la Fiera Nazionale dell’Editoria Indipendente, organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino, torna a Genova.

Questo anno però il vasto programma arriva anche nelle vie del centro storico grazie alla Camera di Commercio di Genova, che da anni sostiene la manifestazione e che con le proposte Book Pride Off accompagna la fiera nei locali, nelle botteghe e negli studi della città. Lì i libri diventano occasione di incontro tra lettori, editori e imprese del territorio. Alla base del progetto c’è un’affinità evidente: le case editrici indipendenti e le piccole attività commerciali fanno lo stesso mestiere della prossimità. Vivono di scelte coraggiose, di relazioni coltivate ogni giorno e di un legame profondo con le comunità che le frequentano.

Il viaggio di Book Pride Off comincia già l’8 ottobre, alla vigilia della fiera, al Ristorante Pub Kowalski di via dei Giustiniani. Per quattro sere (dall’8 all’11 ottobre), dalle 19, il bancone si trasforma in una piccola antologia da bere. Si chiama “Scrittori al bancone” ed è una drink list dedicata ai personaggi della letteratura che hanno saputo anche bere bene, accompagnata da una proposta gastronomica a tema letterario. L’ha immaginata Pierpaolo Cozzolino, titolare del locale e da tempo animatore culturale del centro storico. Proprio da Kowalski la fiera si congeda domenica 11 ottobre, con un finale affidato al calligrafo Luca Imperatore Antonucci. Antonucci studia da anni i diversi stili calligrafici e fa parte di un’associazione che custodisce le tradizioni medievali del nostro Paese. Esporrà i suoi segnalibri d’autore e mostrerà al pubblico, in una performance dal vivo, come funzionano gli strumenti artigianali del suo mestiere.

A pochi passi, in via di Canneto il Lungo, Book Pride incontra l’architettura. In occasione della fiera e di OPEN! Studi Aperti, l’iniziativa nazionale promossa dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Mobilia e lo studio llabb architettura aprono le porte alla città. Venerdì 9 ottobre alle 19 lo studio ospita Valter Scelsi, docente di Progettazione e Composizione architettonica all’Università di Genova, per una riflessione su come la politica disegna i luoghi in cui viviamo. Per tutti e tre i giorni della fiera, dalle 11 alle 19, il vicino spazio di sperimentazione 77R mette invece a disposizione del pubblico una piccola selezione di libri tematici da sfogliare e consultare liberamente.

Sabato 10 ottobre tocca ai più piccoli, con un appuntamento che unisce lettura, movimento e qualcosa di buono. Nel dehors di GelatinaGenova, in via Garibaldi, lo spazio dove Martina Francesconi ha fatto incontrare la cultura del dolce e quella delle immagini, Quinto Quarto Edizioni porta – dalle 14 – il libro Uno spazio morbido. Ne nasce un laboratorio di yoga a misura di bambino, guidato dall’insegnante Lorenza Novelli insieme all’illustratore Jacopo Oliveri alias Fatomale. I partecipanti sperimentano esercizi di respiro e posizioni ispirate alla natura d’autunno. Alla fine ognuno riceve una nuvola da colorare e decorare, per dare forma alle proprie emozioni e portarsi a casa un pezzetto del proprio cielo interiore. E naturalmente un gelato.

Domenica 11 ottobre, infine, la giornata conclusiva della fiera si apre alle 9 da San Giorgio con una rassegna stampa culturale dal vivo. A condurla sono Silvia Bellucci, responsabile dell’ufficio stampa di Book Pride, e Luca Fontò, giornalista di VD News, media partner della manifestazione. Sarà un modo per sfogliare insieme i giornali del mattino e raccontare, a caldo, i giorni appena trascorsi.

«Siamo molto soddisfatti che Book Pride esca da Palazzo Ducale e si apra alla città, portando i libri nei luoghi in cui Genova vive ogni giorno. Pub, caffè, gelaterie e studi diventano presìdi culturali diffusi, dove l’editoria indipendente incontra le imprese del territorio. Qui trova spazio anche il marchio Genova Gourmet, che valorizza la qualità della nostra ristorazione e delle nostre caffetterie, custodi dell’identità e dell’ospitalità genovese. Unire cultura e gusto significa offrire un’esperienza autentica a cittadini e visitatori e fare sistema a vantaggio di tutta la comunità imprenditoriale.» – Alessandro Cavo, vice presidente Camera di Commercio di Genova.

Sulla stessa linea Silvio Viale, Presidente dell’Associazione Torino, la Città del Libro: «L’editoria indipendente fa un lavoro che si misura prima di tutto in cultura prodotta, e per questo merita non solo applausi ma sostegno concreto, tutto l’anno. Ci auguriamo che il pubblico genovese non viva Book Pride come una parentesi, ma come un punto di partenza. Portare la fiera nei locali e nelle botteghe del centro storico va esattamente in questa direzione: vogliamo che l’entusiasmo di questi giorni diventi un’abitudine e un ritorno costante nelle librerie e nei luoghi della città. Difendere l’editoria indipendente oggi significa difendere la nostra crescita culturale.»