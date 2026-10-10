Book Pride, domenica ultimo giorno: tra i protagonisti Francesco Pacifico, Violetta Bellocchio e Rosa Matteucci

Genova. Si conclude domani, domenica 11 ottobre, Book Pride Genova 2026, la Fiera Nazionale dell’Editoria Indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino in collaborazione con Palazzo Ducale, il Comune di Genova e la Regione Liguria. Anche la giornata conclusiva si muoverà nel segno del verso di Emily Dickinson scelto come tema dell’edizione, “La speranza è la cosa con le piume”, che in questi tre giorni ha portato in città un ricco programma di appuntamenti sui grandi temi del contemporaneo, dalla letteratura alla politica, dalla tecnologia al corpo.

La scrittrice e psicologa danese Anne Cathrine Bomann arriverà a Genova con La stagione dell’acquario (Iperborea), romanzo sull’inatteso legame tra la protagonista e un polpo (Sala Camino, ore 17.00), mentre l’autrice spagnola Elisa Levi racconterà il suo Tante cose non le so (SUR), dove l’incontro con uno sconosciuto cambia la vita di una giovane donna (Sala Patria, ore 16.00).

Scrittura ed esperienza personale si incontreranno più volte nella giornata con Violetta Bellocchio, scrittrice, giornalista e traduttrice, che assieme al poeta Filippo Balestra registrerà dal vivo una puntata di “Senza Copertina” (Sala Minor Consiglio, dalle 14.00 alle 16.00) e alle 18.00 esplorerà il suo Il corpo non dimentica (66thand2nd), memoir sui suoi tre anni di alcolismo e blackout (Stanza della Poesia).

Alla costruzione dell’identità maschile guarderà lo scrittore e traduttore Francesco Pacifico con il suo podcast “Maschi” (Sala Camino, ore 16.00). Lo scrittore Luca Ricci racconterà invece, con la raccolta di racconti Foglie d’acero (Racconti edizioni) il momento in cui amore, autunno e finitudine si incontrano (Stanza della Poesia, ore 17.00). Con Male d’autore (Voland), lo scrittore Vieri Tommasi Candidi racconterà una storia di impostura letteraria (Sala Spazio Aperto, ore 18.00). Lo spazio domestico diventerà il luogo in cui identità e ruoli si compongono e si incrinano in Atto di famiglia (Neri Pozza) della scrittrice Alessandra Carati (Sala Luzzati, ore 12.30).

Sarà con il meccanismo dell’indagine che la scrittrice Emma Cortesi, con La portinaia del 17. I segreti del Vieux Moulin (Fazi Editore) porterà il pubblico dentro la vita di una curiosa portinaia (Sala Spazio Aperto, ore 15.00). Nel Purgatorio personalissimo di Lotteria delle anime (Adelphi), la scrittrice Rosa Matteucci racconterà la morte per parlare, in fondo, dei vivi (Sala Patria, ore 18.00).

In occasione della prima edizione italiana de I diari del cancro. Un confronto politico di Audre Lorde (Meltemi), la scrittrice Caterina Venturini e la formatrice Raky Doumbia interrogheranno insieme la dimensione politica della malattia (Sala Patria, ore 12.30). Il confine tra salute e norma verrà messo in discussione anche dalla psicolinguista Eleonora Marocchini e dallo psicologo Federico Dibennardo, autori di La psicologia è politica (Edizioni Tlon) (Sala Liguria, ore 12.30). Di corpi e norme sociali si parlerà non soltanto in ambito clinico: le illustratrici Alice Gualandi e Domitilla Marzuoli partiranno da Il corpo più odiato (Maschietto Editore) per ragionare sugli sguardi che classificano e gerarchizzano i corpi (Stanza della Poesia, ore 12.30). Ma il corpo controllato, robotico o reale, è presente anche in Tecnoeva. Il mito della donna perfetta (effequ) della critica letteraria e scrittrice Lavinia Mannelli (Sala Luzzati, ore 16.00).

Si indagherà ancora il mondo della moda con Deborah Lucchetti, coordinatrice italiana della Campagna Abiti Puliti e coautrice di La moda è potere (Altreconomia) che assieme alla cooperante, autrice e attivista per i diritti umani Carla Vitantonio ricostruirà le filiere globali del tessile (Stanza della Poesia, ore 16.00); mentre il saggista e dirigente bancario Francesco Giordano partirà da L’AntiCripto. Finanza del futuro, utopia libertaria o truffa del secolo? (Donzelli) per ripercorrere la parabola delle criptovalute (Sala Liguria, ore 16.00).

La questione del potere arriverà anche alle forme della convivenza democratica, con lo statistico ed economista Fabrizio Barca, coordinatore del Forum Disuguaglianze Diversità, lo storico e saggista Luca Borzani, già presidente di Palazzo Ducale, e la sociologa Luisa Stagi, professoressa associata all’Università di Genova che ragioneranno in “Costruire fiducia nella democrazia. Una speranza possibile concreta” sulle disuguaglianze e sulla possibilità di ricostruire partecipazione e fiducia nelle istituzioni (Sala Minor Consiglio, ore 17.00).

La politica internazionale entrerà invece dalla storia e dal presente di Cuba con “L’Ora di Cuba”, affidata alla cooperante, autrice e attivista Carla Vitantonio e al medico ed editore Massimo Costantini (Sala Patria, ore 11.30); mentre l’emergenza in Palestina sarà raccontata dalle voci dello scrittore palestinese Aysar Al-Saifi, autore di Stanza numero 7. Storie salvate dal genocidio palestinese (Prospero Editore), e della giornalista di Radio Popolare Martina Stefanoni, autrice di Unspeakable. Il silenzio delle multinazionali davanti al genocidio a Gaza (Prospero Editore) (Sala Liguria, ore 15.00).

“G8”, incontro di BeccoGiallo e Book Pride dedicato al rapporto tra fumetto e memoria (Sala Spazio Aperto, ore 14.00), rifletterà sull’espressività della nona arte con i fumettisti Claudio Calia e Francesco Cascione. Più tardi Genova 2001. Perché c’eravamo, perché ci siamo ancora (Red Star Press), volume corale curato dal Comitato Piazza Carlo Giuliani, riunirà il medico ed ex portavoce del Genoa Social Forum Vittorio Agnoletto, Norma Bertullacelli, Giuseppe Coscione ed Elena Giuliani (Sala Camino, ore 18.00).

Il passato riemerge anche nelle narrazioni della scrittrice Mariagrazia Fontana, che ripercorrerà gli anni bresciani dal fascismo alla strage di Piazza della Loggia attraverso il suo E intanto il pane lievita (Temposospeso), in Sala Luzzati, ore 11.30. Il giornalista e saggista Michele Brambilla userà invece lo strumento del giallo per raccontare la Brianza degli anni Ottanta in La signora Gisa è improvvisamente scomparsa (Baldini e Castoldi) (Sala Patria, ore 14.00).

Book Pride renderà omaggio a Anne Carson, appena insignita del premio Nobel, con un reading a lei dedicato domenica 11 ottobre alle ore 14, nella Stanza della poesia di Palazzo Ducale, attraverso le opere pubblicate dagli editori presenti in fiera: La Nave di Teseo con la sua costola La Tartaruga; Utopia; Edizioni Tlon. Diverse lettrici si alterneranno per dare voce alle pagine dell’autrice canadese attraverso la sua opera. Un’occasione per festeggiare il Nobel nel luogo che, ogni anno, celebra il lavoro di ricerca e di scoperta dell’editoria indipendente: quello stesso lavoro che ha portato Carson ai lettori italiani prima del riconoscimento di Stoccolma.

E cento anni fa a ottenere il prestigioso omaggio è stata Grazia Deledda. Maria Pina Usai, ricercatrice indipendente, e Alessandro Ferraro, professore associato di Letteratura italiana contemporanea all’Università di Genova, rileggeranno l’opera della scrittrice nuorese (Sala Patria, ore 15.00). La questione del canone sarà discussa anche nell’incontro con Debora Lambruschini, curatrice di Terra vergine e altri racconti di George Egerton (8tto Edizioni) (Sala Spazio Aperto, ore 12.30), mentre il docente Johnny L. Bertolio con «L’ha scritto lei, ma…» (Edizioni Tlon), rifletterà sulle ragioni storiche e culturali che hanno reso marginali tante scrittrici (Sala Patria, ore 17.00).

Lo stesso Bertolio, assieme al musicologo e ricercatore Marco Capriotti, esplorerà la potenzialità di riscoperta degli archivi (Sala Camino, ore 11.30). La memoria letteraria diventerà anche memoria di una voce appena perduta con “Il romanzo di una poeta”, incontro dedicato ad Anna Toscano, scomparsa nel 2025: il poeta Gianni Montieri e Nicola Ferrari partiranno da Brava Giulia (nottetempo), il suo esordio nella narrativa, per tornare sul suo lavoro e sulla sua scrittura (Sala Liguria, ore 18.00). Il bicentenario della nascita di Carlo Collodi riporterà infine a uno dei libri più longevi dell’immaginario italiano con “Pinocchio, un’Odissea popolare”, incontro di Lapis Edizioni con «Andersen», affidato all’autore e illustratore Gek Tessaro e a Walter Fochesato della rivista «Andersen» (Sala Luzzati, ore 18.00).

“Energia in campo”, realizzato da Book Pride con Lab DFG, riunirà l’amministratore delegato di Ansaldo Energia Fabrizio Fabbri, l’imprenditore e consigliere comunale Davide Falteri, il manager sportivo e docente Igor Lanzoni, il giornalista e autore sportivo Niccolò Mello e il presidente nazionale di ACLI Terra Nicola Tavoletta per discutere di sostenibilità nello sport (Sala Luzzati, ore 15.00). Il giornalista sportivo Giuseppe Pastore, con La migliore delle ipotesi. Undici atleti olimpici e il giorno della vita (66thand2nd), insieme allo scrittore e giornalista Stefano Piri,racconterà invece l’istante decisivo della competizione, quando anni di preparazione si giocano in pochi minuti (Sala Liguria, ore 17.00).

L’insegnante di yoga e autrice Lorenza Novelli e l’illustratore Jacopo Olivieri, in arte Fatomale, partiranno da Uno spazio morbido. Piccolo manuale di yoga (Quinto Quarto) per accompagnare bambine e bambini nella pratica dello yoga (Sala Kids in the City, ore 10.30). L’educatore e autore Dario Pomodoro insegnerà a cambiare punto di osservazione per imparare a osservare attentamente, con Se guardi più in basso (Terre di Mezzo), storia costruita come una discesa dall’alto di un albero fino al cuore della giungla, con dettagli che compaiono pagina dopo pagina (Sala Kids in the City, ore 11.30). Alle emozioni quotidiane guarderà invece È finita la pazienza (Mimebù), scritto da Silvia Roncaglia (Sala Kids in the City, ore 17.00). Per la fascia 5-8 anni saranno soprattutto animali e immaginazione a guidare il gioco. L’attrice, musicista, pedagogista teatrale ed editrice Cristiana Voglino condurrà il laboratorio “Animalibri”, che usa storie e animali come terreno di invenzione e partecipazione (Sala Kids in the City, ore 14.00).

L’autore e illustratore Marco Viale porterà invece Porfirio. Una fame da leone! (Sinnos), storia di un leone affamatissimo che si avventura nel mondo degli esseri umani, tra equivoci e disastri (Sala Kids in the City, ore 15.00). In Beatrix, sorella grande (Orecchio Acerbo) l’illustratrice e fumettista Cinzia Ghigliano racconta l’infanzia della grande autrice per l’infanzia Beatrix Potter (Sala Kids in the City, ore 16.00). Per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 12 anni la lettura diventerà infine esplorazione e gioco collettivo con “Mistero al Book Pride”: assieme alle scrittrici Alessia Oliveri e Luisa Rovaris, in un laboratorio proposto da Intesa Sanpaolo (Sala Kids in the City, ore 18.00).

Anche nell’ultima giornata Book Pride continuerà a vivere nel centro storico con gli appuntamenti OFF realizzati con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Si comincerà alle 9.00 alla Caffetteria San Giorgio, in via Carlo Rolando 21r, con una rassegna stampa culturale dal vivo condotta da Silvia Bellucci, responsabile dell’ufficio stampa di Book Pride, e dal giornalista di VD News Luca Fontò. Dalle 11 alle 19, in Piazza Valoria, la libreria Bookowski e l’associazione culturale Pepita Ramone animeranno l’Autumn Market, un mercatino dedicato a libri usati, illustrazione, stampe, arte e artigianato indipendente; nello stesso orario, 77R, in via di Canneto il Lungo 77r, continuerà a mettere a disposizione del pubblico una selezione di libri tematici da sfogliare liberamente. In serata, al Ristorante Pub Kowalski, in via dei Giustiniani 3r, “Scrittori al bancone” accompagnerà la chiusura della fiera con la drink list letteraria ideata dal titolare e animatore culturale Pierpaolo Cozzolino, una proposta gastronomica a tema e la partecipazione del calligrafo Luca Imperatore Antonucci