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Lieto evento

Bolzaneto, il parto non può attendere: la piccola Cecilia nasce in ambulanza

Ad aiutare la donna il personale della Croce Bianca e dell'automedica del 118: mamma e figlia stanno bene

automedica ambulanza notte

Genova. È nata in ambulanza all’alba, aiutata dal personale sanitario dell’automedica del 118 arrivato per dare supporto alla mamma: la piccola Cecilia è arrivata poco dopo le 6.30 di sabato mattina, e sia lei sia la mamma stanno bene.

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 6 da Bolzaneto. La mamma, una donna di 43 anni, era pronta a dare alla luce la piccola, ma quando l’ambulanza della Croce Bianca di Bolzaneto è arrivata sul posto gli operatori si sono accorti che il tempo era agli sgoccioli e l’ospedale troppo lontano. È quindi subentrata l’equipe dell’automedica Golf 2 per aiutare la donna nel parto.

La bimba è nata senza complicazioni, tra i sorrisi e i sospiri di sollievo e gioia di tutti i presenti. Mamma e figlia sono poi state accompagnate all’ospedale Villa Scassi per i controlli e le visite di routine.

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