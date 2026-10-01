Blue economy, lo studio di Bper: Liguria al primo posto per incidenza su valore aggiunto e occupazione

Genova. La Liguria è al primo posto in Italia per peso percentuale del valore aggiunto della blue economy (13,8%) sul totale dell’economia e per la sua incidenza sul totale dell’occupazione regionale (15,4%). È quanto emerge da uno studio presentato oggi da Bper nel corso dell’evento Blue economy: una leva strategica per lo sviluppo. Focus Liguria nell’ambito del Salone Nautico di Genova.

“Questi numeri raccontano come il settore sia forte per l’interconnessione tra le diverse componenti – spiega Eliana Chessa, responsabile dell’ufficio studi, ricerche e innovazione di Bper, autrice dello studio -. A livello mondiale l’economia del mare muove qualcosa come 2,5-3 trilioni di dollari all’anno, che sono quasi il 4% del Pil mondiale. A livello Italia stiamo parlando di 76 miliardi di valore aggiunto, che è quasi il 3-4% del Pil del nostro Paese, considerando soltanto quello che noi economisti chiamiamo contributo diretto. Però poi c’è l’indotto: la blue economy non è soltanto quello che è visibile. E considerando anche il contributo indiretto, che quindi coinvolge un numero più ampio di settori, il peso stimato sale all’11%”.

“Noi seguiamo la blue economy in maniera strutturata – commenta Nicola Porcari, responsabile della finanza strutturata di Bper Corporate & Investment Banking -. Da diversi anni abbiamo sviluppato un hub sull’economia del mare che segue le aziende attive nel settore e le le aiuta a crescere. Lo facciamo in diversi modi: seguendo operazioni di leverage finance, di project finance, di export finance, operazioni di finanza straordinaria. Siamo una delle poche banche che ha un desk specializzato sulla blue economy, che per noi pesa in maniera importante: abbiamo un portafoglio nell’ordine dei 300 milioni di impieghi dedicati con aziende dello shipping e della nautica, oltre a seguire aziende large corporate che hanno un fatturato superiore ai 500 milioni”.

“Emerge una propensione all’innovazione, a cercare nuovi mercati – commenta Filippo Monge, docente di economia dell’innovazione alla School of management dell’Università di Torino -. Quando parliamo di blue economy dobbiamo sempre di più immaginare un perimetro semantico che si allarga, che va oltre la nautica e che comprende, tanto per fare un esempio, l’applicazione delle tecnologie nell’emersione del patrimonio culturale. Il mio riferimento va a cosa sta succedendo all’isola Gallinara. A Torino stiamo generando un cruscotto per le piccole amministrazioni, in particolare per i Comuni delle isole minori, per poter fare sondaggi preventivi e capire, con analisi what-if, se convenga scavare o meno. Tutto questo in una dimensione turistica”.