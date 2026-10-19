Bilancio comunale, Piciocchi (Vince Genova): “Per la prima volta consolidato con 25 milioni di perdita”

Genova. Questa mattina è stato presentato in commissione consiliare dal vicesindaco Alessandro Terrile il bilancio consolidato del Gruppo Comune di Genova per l’anno 2025.

“Per la prima volta nella storia dell’amministrazione genovese il bilancio consolidato chiude con una perdita di esercizio di oltre 25 milioni di euro contro il risultato dello scorso anno, riferito al 2024, che aveva segnato un utile di 139 milioni di euro”, dice Pietro Piciocchi, capogruppo di Vince Genova.

“Precisiamo che Amt – continua l’esponente della minoranza, ex vicesindaco – e non è stata presa in considerazione nel consolidato perché il bilancio degli anni 2024 e 2025 non è ancora stato presentato, nonostante la Giunta Salis lo abbia più volte annunciato”.

“Alla base di questo tracollo – lo definisce Piciocchi – anche la necessità di aumentare gli accantonamenti di AMIU per la gestione post mortem della discarica di Scarpino: questa voce quota da sola quasi 80 milioni di euro. L’inerzia della giunta nell’individuare una soluzione per la chiusura del ciclo dei rifiuti e il rigetto pregiudiziale di un impianto termovalorizzatore non solo comportano un aumento della Tari ma compromettono anche il risultato di bilancio per l’intero gruppo Comune di Genova”.

“Con riferimento alla società Porto Antico, dopo mesi di propaganda contro la passata amministrazione, valutiamo positivamente la menzione dell’evento Euroflora come fattore che ha contribuito a migliorare i risultati del comparto fieristico” conclude.