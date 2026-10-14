Beatrice Papei Allori (M5S Liguria) tra le 60 giovani under 30 promesse della politica italiana

Liguria. Beatrice Papei Allori, vice referente regionale del Network Giovani Liguria del MoVimento 5 Stelle, è stata premiata lo scorso 9 ottobre a Roma tra le 60 giovani under 30 promesse della politica italiana.

Il coordinatore regionale del M5S Stefano Giordano dichiara: “Desidero esprimere, a nome mio e di tutto M5S Liguria, le più sincere congratulazioni a Un riconoscimento importante che valorizza il suo impegno e la volontà di contribuire attivamente alla costruzione di una società più giusta, inclusiva e attenta ai diritti delle persone. Particolarmente significativo è stato il suo intervento durante la premiazione, nel quale ha richiamato l’attenzione sull’importanza dell’educazione sessuoaffettiva nelle scuole e sulla necessità di prevenire la violenza contro le donne, affrontandone le radici culturali e sociali prima che sia troppo tardi. Significativa anche la conclusione del suo intervento: con ‘Non buttate via il nostro futuro, vi prego’ ha lanciato un messaggio forte che richiama la politica alle proprie responsabilità nei confronti delle nuove generazioni”.

Giordano riassume anche la filosofia dei pentastellati: “Come Movimento 5 Stelle crediamo profondamente nel valore della partecipazione giovanile e nella necessità di dare spazio a ragazze e ragazzi che scelgono di impegnarsi per il bene comune, portando idee, sensibilità e nuove prospettive. Il percorso di Beatrice rappresenta un esempio positivo per tanti giovani che troppo spesso si sentono lontani dalle istituzioni e dalla politica. Il suo riconoscimento è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità regionale e per il Network Giovani”.