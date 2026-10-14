Banda della minicar, due minorenni denunciati a Roma per l’aggressione all’attore genovese Iacopini

Roma. Due minorenni, un 16enne e un 17enne, sono stati individuati dai carabinieri e dalla polizia locale di Roma come componenti della cosiddetta “banda della minicar”, ovvero gli delle aggression avvenute tra il 4 e il 5 ottobre ai danni di sei persone, tra cui l’attore genovese Davide Iacopini.

Iacopini, noto per la sua partecipazione al film Diaz oltre che, recentemente, alla serie Netflix Maschi Veri, è tuttora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Camillo dopo essere stato colpito da un calcio, sferrato da un giovane a bordo di una minicar, mentre guidava un monopattino nel quartiere Monteverde a Roma.

Ai due ragazzi le forze dell’ordine, coordinate dalla procura, sono arrivati dopo alcuni giorni di indagini. Il giovane alle guida della minicar nera vive proprio nel quartiere Monteverde, l’altro mironenne al Testaccio. I due sono stati denunciati a piede libero, per ora, ma il fascicolo passerà adesso alla procura presso il tribunale dei minori che potrà valutare ed estendere l’impianto accusatorio. L’accusa per loro, al momento, è di tentato omicidio.

Uno dei denunciati per le aggressioni della minicar, il proprietario del mezzo, sarebbe figlio di un carabiniere. Al veicolo gli inquirenti sono arrivati grazie anche alla testimonianza di un meccanico: l’artigiano ha raccontato di avere montato alcuni led rossi in prossimità dalla targa e posizionato degli adesivi sulla minicar utilizzata dai due.

Sul cellulare di uno dei minori, che hanno già confessato, è stata trovata una app che monitorava i loro movimenti, dispositivo utilizzato spesso dai genitori per controllare i figli. Proprio la cronologia di quegli spostamenti li incastrerebbe nei luoghi delle aggressioni agli orari in cui sono avvenute. L’auto è sequestrata.

Secondo quanto emerso, i due ragazzi, tra il 4 e il 5 ottobre, stavano festeggiando il compleanno di uno dei due.

Le condizioni di Davide Iacopini restano serie. Prosegue la riduzione della sedazione finalizzata al risveglio. La prognosi resta al momento riservata. L’attore nella notte di venerdì è stato sottoposto a un secondo intervento neurochirurgico che, ha reso noto l’ospedale nei giorni scorsi, “è perfettamente riuscito”.