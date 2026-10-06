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Nel pomeriggio

Corre in strada e va a sbattere contro un’auto, bimba di 6 anni al Gaslini

La piccola non si è accorta dell’auto che stava sopraggiungendo e l’ha colpita con il viso, cadendo poi a terra

croce bianca ambulanza

Genova. Una bambina di 6 anni è stata portata all’ospedale Gaslini dopo essere andata a sbattere contro un’auto mentre correva in strada in via Capitano del Popolo, a Sestri Ponente.

La piccola non si è accorta dell’auto che stava sopraggiungendo e l’ha colpita con il viso, cadendo poi a terra. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Verde di Sestri Ponente, che ha soccorso la bambina e l’ha poi portata in condizioni non gravi, in codice giallo, all’ospedale Gaslini.

Presente anche una pattuglia della polizia locale per ricostruire l’accaduto e i rilievi.

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