Caro gasolio, in Liguria trasporti in difficoltà ma per ora niente fermi: “Tariffe da adeguare del 15%”

Genova. Si allargano le proteste degli autotrasportatori e degli agricoltori contro l’aumento dei costi del carburante. Inizialmente partite da Sicilia, Calabria e Puglia, si sono estese anche alla Campania e al Lazio, tra blocchi autostradali e manifestazioni. Conseguenza diretta, gli approvvigionamenti stanno subendo pesanti tagli, con distributori rimasti privi di carburanti e scaffali dei supermercati su cui scarseggiano alcuni prodotti, in particolare la frutta e la verdura. Una situazione che sembra contenuta al Sud Italia e che in Liguria non sta avendo ricadute, almeno al momento.

In Liguria nessuna carenza di ortofrutta, ma si guarda alla Spagna

“Per adesso non c’è nessuna difficoltà di reperimento di ortofrutta dalle regioni del Sud – conferma Gianni Vassallo, presidente di SGM, società che gestisce i mercati ortofrutticolo e florovivaistico di Bolzaeto – chiaramente se dovesse continuare potremmo avere conseguenze anche da noi, ma con una variante positiva. Da tempo abbiamo instaurato stretti rapporti commerciali con i mercati di Madrid e con l’agricoltura spagnola, il che significa che riusciremmo a contemperare la carenza di frutta e verdura nostrana con prodotti spagnoli”.

Gli scambi commerciali con il mercato iberico sono già stati attivati in passato, principalmente in situazioni in cui il meteo estremo ha comportato una carenza di prodotti: “Anche dal punto di vista del prezzo non ci sarebbero rimbalzi, almeno stando alla situazione attuale – prosegue Vassallo – Il prezzo alto o basso dei prodotti è determinato dalla carenza di produzione e dalla sovrapproduzione, e non avremmo problemi a reperire i prodotti in caso di necessità. Servirebbe solo il tempo di farli arrivare in Liguria”.

Caro gasolio, gli autotrasportatori chiedono tariffe più alte

Proprio in queste ore a Milano si sta svolgendo il tavolo con gli autotrasportatori anticipato dal vicepremier Matteo Salvini. Sono state convocate le sigle Fai, Anita, Assotir, Cna Fita, Confartigianato trasporti, Fedit, Fiap, Trasporto Unito Fiap, Confcooperative, Legacoop produzione e servizi e Sna-Casartigiani. Giuseppe Tagnochetti, coordinatore di Trasportounito, dà voce alle preoccupazioni del comparto ligure.

“La situazione di protesta in Liguria non è in corso, le aziende al momento non si stanno fermando e non ritengono di doversi fermare – spiega – questo non significa che la situazione del mercato ligure sia florida. Anche qui l’autotrasporto soffre per l’aumento del costo del carburante. Ciò che sta aiutando la categoria in Liguria e nell’area dei porti è che in questi mesi Trasportounito ha supportato le imprese nell’applicazione della legge sul costo del gasolio, un tema che stiamo spiegando anche a Salvini”.

A oggi il Governo ha predisposto come incentivo economico il credito di imposta, ma “nelle tasche degli autotrasportatori non è entrato ancora un centesimo. Già a febbraio avevano fatto presente che era necessario far rispettare la legge della clausola del gasolio – prosegue Tagnocchetti – Per legge in caso di aumento del costo gasolio alla pompa l’autotrasportatore deve adeguare le tariffe. Dallo scoppio della guerra a oggi il carburante è aumentato del 45%, e il gasolio incide per il 30% sul costo d’impresa. Facendo la proporzione, per non lavorare sotto costo gli autotrasportatori dovrebbero adeguare le tariffe del 15%”.

Trasportounito: “Il settore è in grandissima difficoltà”

Al Sud, fa notare il coordinatore di Trasportounito, non si è riusciti a spingere i committenti ad adeguare le tariffe, e la conseguenza diretta è che gli autotrasportatori sono stati “costretti a fermarsi, per disperazione. Se venisse applicata la legge, il committente che non ha adeguato è corresponsabile del fatto che l’autotrasportatore non è regolare”.

In Liguria e al Nord il comparto insomma tiene, ma non significa che non soffra: “Se la protesta non ha portato al fermo dei veicoli è perché buona parte dell’adeguamento tariffario è stato allocato, spedizioni e operatori portuali sono stati rispettosi della legge. L’autotrasporto in Liguria però è in grandissima difficoltà, ed è per questo ch chiederemo al Governo di regolare il mercato, anche dal punto di vista dei tempi di pagamento: si stanno allungando sempre di più, e l’autotrasportoatre non ha liquidità per pagare i dipendenti e far fronte ai costi”.