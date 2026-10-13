Autonomia differenziata, il presidente Bucci ha firmato l’accordo per la Liguria

Genova. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha firmato questa sera l’accordo sull’autonomia differenziata per la Liguria, nell’ambito del percorso che coinvolge anche Lombardia, Piemonte e Veneto. L’intesa riguarda cinque ambiti: tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica, protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa.

La firma è avvenuta in Prefettura a Genova, secondo il protocollo previsto per la sottoscrizione a distanza, dopo il passaggio in Consiglio dei ministri. Bucci non ha potuto recarsi a Roma per garantire la propria presenza sul territorio in una giornata segnata dalla mobilitazione dei lavoratori dell’ex Ilva.

Nel pomeriggio, il presidente ha inoltre partecipato alla commissione dedicata alla Diga foranea di Genova, richiesta dai consiglieri regionali di minoranza.

“Sono pienamente convinto del valore di questo accordo, un passaggio importante per portare la Liguria verso un modello di Regione più moderno ed efficiente, con maggiori strumenti per rispondere alle esigenze dei cittadini e valorizzare le specificità del nostro territorio – commenta il presidente Bucci -. Ho scelto di rimanere a Genova per essere vicino ai lavoratori coinvolti nella vertenza ex Ilva, in un momento in cui è fondamentale che le istituzioni facciano sentire concretamente la propria presenza e vicinanza. La firma di oggi conferma la volontà della Liguria di proseguire con determinazione in questo percorso, nell’interesse della nostra regione e della sua comunità”.