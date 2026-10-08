Auto ribaltata in A10 e non solo, mattinata di passione per il traffico a Genova

Genova. Mattinata difficile per il traffico a Genova, complice la pioggia che aumenta il numero di auto in circolazione ma anche gli incidenti stradali. L’episodio più eclatante sull’autostrada A10, dove un’auto si è ribaltata nel tratto tra Genova Pra’ e Genova Pegli in direzione Genova, causando lunghe code.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30. Sul posto sono intervenuti la Croce Verde Praese, l’automedica Golf 4 del 118, la polizia stradale, tecnici di Autostrade e i vigili del fuoco che hanno messo il veicolo in sicurezza. La persona alla guida ha riportato alcuni traumi, ma non è in gravi condizioni: è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Voltri. L’autostrada è rimasta chiusa per il tempo necessario ai soccorsi.

Un altro incidente in corso Gastaldi ha mandato in tilt la viabilità nel Levante cittadino. Coinvolta una donna in sella a uno scooter, anche lei per fortuna non grave e accompagnata in codice verde al San Martino. Pesanti invece le ripercussioni sull’asse di corso Europa.

A questo scenario si aggiungono le operazioni di disallestimento del Salone Nautico che creano ancora qualche disagio alla rotatoria della Foce, con incolonnamenti sui tratti terminali della Sopraelevata e di corso Italia in direzione del centro cittadino. Da segnalare anche un guasto ai semafori al trafficato incrocio di piazza Giusti in bassa Valbisagno.