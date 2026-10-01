Viabilità, statale Aurelia con senso unico alternato tra Varazze e Arenzano per lavori sulle barriere

Genova. Anas comunica che lungo la strada statale 1 “Aurelia”, tra i Comuni di Varazze e Arenzano, sono in corso interventi di manutenzione programmata finalizzati all’adeguamento delle barriere stradali e del relativo cordolo.

Nell’ambito dei lavori è attivo il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri, tra il km 557,100 e il km 557,500.

Il provvedimento, che resterà in vigore fino alle 24:00 del 18 dicembre 2026, prevede il limite di velocità di 30 km/h, il divieto di sorpasso per gli autoveicoli e il divieto di sosta.

Al momento il senso unico alternato installato non comporta particolari limitazioni alla circolazione.

L’intervento rientra in un appalto più ampio che prevede cinque interventi localizzati lungo la SS 1 “Aurelia”, tra Varazze e Arenzano, per l’adeguamento delle barriere stradali e dei relativi cordoli, da svilupparsi nel corso degli ultimi mesi del 2026 e per buona parte del 2027.

Le successive fasi di cantierizzazione potranno comportare ulteriori modifiche alla viabilità, con l’istituzione di sensi unici alternati e possibili limitazioni alla circolazione.

Non appena sarà disponibile il cronoprogramma aggiornato e dettagliato delle prossime attività, Anas provvederà a fornire tempestivamente tutte le informazioni relative alle modifiche alla viabilità e alle eventuali limitazioni previste.

Anas (Gruppo FS Italiane) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare! Guida e Basta!”. Per una mobilità informata è possibile contattare il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.