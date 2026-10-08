Crisi Amt, la sindaca Salis chiede all’azienda il ritiro immediato degli aumenti per i dirigenti

Genova. Tiene banco da qualche giorno, ovvero da quando i dati sono stati pubblicati sulla sezione trasparenza del sito di Amt Genova, la questione dell’incremento della retribuzione per sette dirigenti dell’azienda di trasporto pubblico genovese.

Oggi la notizia è stata commentata in maniera critica dai sindacati che, in una nota, hanno chiesto che se ci sono dei premi per i vertici di Amt allora si prendano in considerazione aumenti per tutto il personale. La discussione ha fatto irruzione sulla scena proprio nei giorni in cui si attende la chiusura della procedura di composizione negoziata della crisi e di una riorganizzazione del servizio che ha visto tagli molto osteggiati soprattutto sul territorio extraurbano.

Sul caso, nel pomeriggio di oggi, è intervenuta la stessa sindaca Silvia Salis. In una nota diramata dal Comune si racconta che la prima cittadina ha inviato una comunicazione all’azienda in cui si ribadisce come il piano di risanamento, approvato dall’assemblea dei soci, imponga il rigoroso contenimento dei costi per tutto il personale, inclusa la dirigenza.

E quindi la sindaca ha richiesto “il ritiro immediato di qualsiasi decisione che comporti aumenti, anche solo sotto forma di fringe benefit. Lo stato di crisi in cui versa Amt, infatti, è del tutto incompatibile con incrementi retributivi di qualsiasi natura, fatta eccezione per quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale”.

Ma cosa si intende per fringe benefit? E a quanto ammontano gli aumenti in questione? Secondo quanto pubblicato sul sito di Amt, per sei dei sette dirigenti (uno non è più in servizio, sono stati previsti aumenti tra i 3000 e 7000 euro lordi all’anno relative a retribuzioni base annue comprese tra i 96mila e i 114mila euro lordi. Più alto l’aumento – da 111mila euro a 138mila euro – per il direttore amministrativo Paolo Ravera che però, per alcuni mesi, ha sommato al suo incarico anche quello ad interim di direttore generale dopo le dimissioni di Ilaria Gavuglio.

Amt nelle ultime ore aveva chiarito che quei compensi aumentati rappresentavano la somma della contribuzione economica e dei fringe benefit, in particolare polizze assicurative: i fringe benefit sono considerati retribuzione ai fini dell’imposizione fiscale ma non rappresentano una disponibilità monetaria liquida per coloro che li percepiscono.

Da Amt Genova ricordano anche che nel 2025 e nel 2026 capi e quadri non hanno percepito la parte di retribuzione variabile prevista dal contratto e che i dirigenti, da parte loro, non hanno chiesto l’adeguamento previsto dal rinnovo del ccnl del 2025.

Ma a Silvia Salis non basta: la sindaca ha sottolineato che “in un momento in cui l’amministrazione comunale, i dipendenti stessi e i cittadini sono chiamati a compiere sacrifici importanti per il salvataggio della società, tutti gli attori coinvolti devono fare la propria parte. Ho chiesto ad Amt di bloccare ogni aumento retributivo per il personale dirigente, anche figurativo – conclude – l’impegno condiviso e il rispetto dei principi contenuti nel piano di risanamento sono l’unica via per salvare la nostra società di trasporto, mantenerla pubblica e garantirne il definitivo rilancio”.

Anche i sindacati non ammettono eccezioni. “Utilizzando lo stesso criterio di Amt – è l’appunto sollevato oggi da una nota – chiediamo che venga aumentato lo stipendio a tutti i dipendenti che hanno aumentato il lavoro svolto e le loro competenze e di riconoscere il giusto parametro a chi ha visto il suo percorso bloccato”.

Sul fronte del rientro dalla crisi, entro il 21 ottobre dovrà arrivare la richiesta di omologa del piano di ristrutturazione del debito di Amt, passaggio cruciale per chiudere la composizione negoziata della crisi in tribunale. “È tutto a posto, abbiamo raggiunto gli accordi necessari, mancano solo alcune comunicazioni Pec”, assicura il vicesindaco Alessandro Terrile. E la stessa sindaca stamani, a margine di una conferenza stampa, ha rilanciato: “Tra pochi giorni concluderemo la Cnc e credo che sarà anche un bel momento per dare tante risposte a tutti quelli che hanno negato la crisi e come ci siamo arrivati, noi non vediamo l’ora”.