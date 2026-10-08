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Cos'è successo

L’attore genovese Iacopini colpito in strada a Roma: è grave, si indaga per tentato omicidio

Aggredito con un calcio da una persona in minicar mentre andava in monopattino, è in terapia intensiva al San Camillo. Altri due episodi simili nelle ore precedenti

Generico ottobre 2026

Roma. È in gravi condizioni l’attore genovese Davide Iacopini, ricoverato all’ospedale San Camillo dopo essere stato colpito mentre andava in monopattino in via Anton Giulio Barrili a Roma, nel quartiere Monteverde Vecchio. E non si tratterebbe di un incidente visto che, a seguito degli accertamenti della polizia locale, la Procura della capitale ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio.

L’episodio risale al 5 ottobre. In base a quanto hanno ricostruito gli inquirenti, l’uomo sarebbe stato colpito con un calcio sferrato da una persona che viaggiava sul lato passeggero di una minicar. L’attore, che viaggiava su un monopattino, è caduto andando ad urtare violentemente contro una auto in sosta. Adesso è ricoverato in terapia intensiva.

In base anche al racconto di una testimone che ha soccorso l’attore e all’analisi delle telecamere presenti in zona le due persone a bordo della minicar, non si esclude il coinvolgimento due minorenni che sarebbero tornati indietro per recuperare una scarpa perduta durante l’aggressione. Gli investigatori, coordinati dal pm Ambrogio Cassiani, ipotizzano che gli autori possano essere gli stessi che hanno compiuto altre due azioni simili, sempre nella stessa zona, nella tarda serata di domenica. Ad essere presi di mira sono stati una donna che camminava a piedi e un’altra persona a bordo di un monopattino. Sono in corso accertamenti per stabilire se ci sia un collegamento tra i due episodi.

Iacopini, nato a Genova nel 1984 e formatosi alla scuola del Teatro Stabile, ha recitato tra l’altro in Diaz – Non pulire questo sangueil film di Vicari sui fatti del G8 di Genova, e nella fiction Suburra sulla criminalità romana. Da anni risiede nella capitale, ma torna spesso nella città natale.

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