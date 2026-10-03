  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Indagini in corso

Attentato alla fibra ottica, trovati cinque inneschi: al vaglio le immagini della videosorveglianza

La procura di Genova intanto ha aperto un fascicolo per danneggiamento a seguito di incendio aggravato dalla finalità terroristica

digos

Genova. È tornata alla normalità la situazione delle linee di emergenza e urgenza 112 e 118 dopo l’attentato incendiario alla fibra ottica sotto ponte San Giorgio, che ha mandato in tilt anche alcuni servizi seguiti dal Liguria Digitale e della centrale operativa taxi per alcune ore.

Nel corso della giornata di ieri si erano registrati rallentamenti e disservizi sulle comunicazioni telefoniche, con conseguenti problemi anche sulla gestione delle chiamate in arrivo. La procura di Genova intanto ha aperto un fascicolo per danneggiamento a seguito di incendio aggravato dalla finalità terroristica e la Digos sta svolgendo le indagini analizzando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza.

A prendere fuoco è stata una condotta di cavi che controlla la fibra ottica a servizio del levante genovese e del Basso Piemonte e, si apprende, sarebbero stati individuati degli inneschi, cinque, di cui solo uno ha funzionato. Nessuna traccia di timer, ma presenza di liquido infiammabile.

Ancora nessuna rivendicazione del gesto. Gli investigatori non escludono alcuna pista e stanno compiendo accertamenti in tutte le direzioni.

Più informazioni
leggi anche
Generico ottobre 2026
Stamattina
Attentato incendiario alla fibra ottica sotto ponte San Giorgio, black out di rete in Liguria: si indaga per terrorismo
computer
Cos'è successo
Liguria Digitale, guasto sulla rete della fibra ottica: siti della Regione in down per due ore
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.