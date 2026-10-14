Aster, sindacati in allarme: “Mancano i soldi per l’ammodernamento dell’impianto di Borzoli”

Genova. Sindacati sul piede di guerra per l’impianto di produzione del conglomerato bituminoso di Borzoli, al centro di un programma di interventi di ammodernamento ancora non realizzati.

Come ricordano Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, il 24 febbraio 2026 è stato sottoscritto con il Comune un accordo sindacale che prevede, tra le altre cose, che al fine di garantire la continuità operativa dell’impianto di produzione siano effettuati interventi di aggiornamento da concordare in un incontro ad aprile.

“Dopo sei mesi dalla firma dell’accordo e dopo diversi incontri interlocutori che nulla hanno prodotto di concreto, il 13 ottobre ci viene comunicato che mancano i fondi per l’ammodernamento dell’impianto di Borzoli e l’assegnazione di trasferimenti strutturali – sottolineano i sindacati – L’impianto di Borzoli è vitale per la vita di Aster, un’azienda la cui parte primaria del bilancio si sostiene sulle attività di asfaltatura non può prescindere dall’operatività del suo impianto, oggi obsoleto e con gravi carenze strutturali ed operative… quanto ancora potrà operare in queste condizioni?”

A oggi il monte stipendi annuale di Aster, ricordano ancora i sindacati, è di 21.000.000: “I trasferimenti certi dal Comune non coprono neppure questa cifra. Le organizzazioni sindacali, responsabilmente, hanno accettato di congelare un accordo che prevedeva 26 nuove assunzioni per garantire il pagamento degli stipendi. Ma ciò non basta, legare Asrwe ai trasferimenti a spot finalizzati ad interventi specifici, crea incertezze sul futuro anche considerato che sono terminati i trasferimento legati al Pnrr”.

I sindacati hanno dunque inviato una lettera al Comune, fissando al 31 ottobre l’ultima data per discutere della vertenza: “Dopo tale data ci riserviamo di porre in essere ogni azione a tutela di lavoratrici e lavoratori”.