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Appello

Welfare, il Comune di Genova stabilizza 14 assistenti sociali: «Mancano educatori e psicologi»

"Chiediamo un investimento nazionale adeguato e strutturale", sottolinea l’assessora al Welfare, Cristina Lodi

assistenti sociali sociale

Genova. Aumentano gli assistenti sociali al servizio del Comune di Genova, ma le risorse sono comunque ancora troppo poche per far fronte a richieste e criticità. La legge nazionale prevede infatti un assistente sociale ogni 4.000 abitanti. L’equipe è stata potenziata con 14 nuovi professionisti grazie alla stabilizzazione di personale a tempo determinato, ma mancano ancora educatori e psicologi.

Nel Comune di Genova prestato servizio sei educatori e quattro psicologi: tenendo conto che il piano nazionale prevede un educatore ogni 20.000 abitanti e uno psicologo ogni 30.000 abitanti, per Genova  significherebbe poter contare su circa 28 educatori e 19 psicologi. L’ente a oggi riesce a garantire la presenza di un educatore in ogni ufficio di zona e di uno psicologo ogni due uffici.

“Il Comune di Genova chiede un investimento nazionale adeguato e strutturale – sottolinea l’assessora al Welfare, Cristina Lodi risorse certe, sufficienti e continuative nel tempo, che permettano di assumere e mantenere in servizio educatori e psicologi e di raggiungere gli standard previsti. L’amministrazione porterà avanti questa richiesta insieme ad Anci e con il coinvolgimento della Regione Liguria”.

“Abbiamo rafforzato l’équipe multiprofessionale anche nel Centro per le Famiglie, un servizio oggi riconosciuto come livello essenziale delle prestazioni aociali – prosegue Lodi – Il centro accompagna genitori, bambini e famiglie nei momenti di difficoltà e promuove il benessere delle relazioni familiari. Gli educatori lavorano anche in altri servizi della Direzione di Area Welfare Cittadino. È un modello che mette insieme competenze diverse per dare risposte più complete. Per consolidarlo, però, non bastano interventi occasionali: occorre una programmazione stabile, sostenuta da finanziamenti certi, che consenta ai professionisti di lavorare con continuità e ai cittadini di contare su servizi presenti nel tempo”.

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