Welfare, il Comune di Genova stabilizza 14 assistenti sociali: «Mancano educatori e psicologi»

Genova. Aumentano gli assistenti sociali al servizio del Comune di Genova, ma le risorse sono comunque ancora troppo poche per far fronte a richieste e criticità. La legge nazionale prevede infatti un assistente sociale ogni 4.000 abitanti. L’equipe è stata potenziata con 14 nuovi professionisti grazie alla stabilizzazione di personale a tempo determinato, ma mancano ancora educatori e psicologi.

Nel Comune di Genova prestato servizio sei educatori e quattro psicologi: tenendo conto che il piano nazionale prevede un educatore ogni 20.000 abitanti e uno psicologo ogni 30.000 abitanti, per Genova significherebbe poter contare su circa 28 educatori e 19 psicologi. L’ente a oggi riesce a garantire la presenza di un educatore in ogni ufficio di zona e di uno psicologo ogni due uffici.

“Il Comune di Genova chiede un investimento nazionale adeguato e strutturale – sottolinea l’assessora al Welfare, Cristina Lodi – risorse certe, sufficienti e continuative nel tempo, che permettano di assumere e mantenere in servizio educatori e psicologi e di raggiungere gli standard previsti. L’amministrazione porterà avanti questa richiesta insieme ad Anci e con il coinvolgimento della Regione Liguria”.

“Abbiamo rafforzato l’équipe multiprofessionale anche nel Centro per le Famiglie, un servizio oggi riconosciuto come livello essenziale delle prestazioni aociali – prosegue Lodi – Il centro accompagna genitori, bambini e famiglie nei momenti di difficoltà e promuove il benessere delle relazioni familiari. Gli educatori lavorano anche in altri servizi della Direzione di Area Welfare Cittadino. È un modello che mette insieme competenze diverse per dare risposte più complete. Per consolidarlo, però, non bastano interventi occasionali: occorre una programmazione stabile, sostenuta da finanziamenti certi, che consenta ai professionisti di lavorare con continuità e ai cittadini di contare su servizi presenti nel tempo”.