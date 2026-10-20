Asilo Tollot, finita l’emergenza topi: dopo la bonifica i bimbi possono tornare in classe

Genova. Si conclude dopo quasi mese di disagi il “trasloco forzato” delle tre sezioni della scuola dell’infanzia Tollot Occidentale di Salita degli Angeli, nel quartiere di San Teodoro, chiuso per una invasione di topo e ratti. Terminati gli interventi di derattizzazione, bonifica e pulizia straordinaria, la struttura domani riaprirà ufficialmente i propri cancelli.

A dare la conferma formale alle famiglie sono stati gli uffici territoriali del Comune di Genova, al termine degli interventi di bonifica, pulizia e messa in sicurezza dei locali dell’asilo comunale. Negli ultimi giorni, infatti, la struttura è stata oggetto di un’articolata operazione d’emergenza. Oltre al monitoraggio quotidiano delle esche e alle operazioni di derattizzazione, i tecnici del Municipio sono intervenuti sugli infissi e sugli spazi esterni dell’edificio con l’installazione di apposite reti di protezione, pensate per sigillare gli accessi ed evitare che l’emergenza possa ripresentarsi in futuro. Diversi anche gli interventi nelle zone limitrofe all’asilo, con la pulizia e lo sfalcio straordinario delle aree di passaggio afferenti al plesso. Mentre rimangono ancora da risolvere le criticità legate alle condizioni di degrado e incuria delle proprietà che “circondano” l’edificio scolastico.

Durante il periodo di chiusura, le attività didattiche dei piccoli erano state temporaneamente trasferite presso i locali della vicina Scuola dell’Infanzia Garbarino in via Davide e Delfina Garbarino. Un trasferimento che aveva causato inevitabili disagi organizzativi alle famiglie del quartiere, molte delle quali avevano espresso forte preoccupazione richiamando anche un episodio analogo avvenuto nell’estate del 2023.

“A seguito del sopralluogo effettuato e alle operazioni di pulizia e manutenzione eseguite, vi comunico che le attività didattiche riprenderanno presso la Scuola Infanzia Tollot Occidental”, ha confermato la dirigenza nella nota inviata ai genitori, chiudendo così una parentesi complessa e ringraziando le famiglie per la disponibilità e la collaborazione dimostrate. Con la riapertura dei locali di Salita degli Angeli, i bambini delle tre sezioni possono così fare ritorno nelle proprie aule in condizioni di totale sicurezza igienico-sanitaria.