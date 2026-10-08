Genova. A seguito del ritrovamento di topi e relative nidiate, dallo scorso 29 settembre l’asilo comunale Tollot Occidentale è chiuso al pubblico, con le classi dei bambini smistate temporaneamente in altre strutture della zona e con conseguenti e inevitabili disagi per le famiglie. Nel frattempo sono partite le operazioni di derattizzazione, in capo al municipio, che riguardano tutti gli spazi della struttura, a partire dalle cucine e le aree dedicate ai bambini fino agli spazi esterni e i locali tecnici.

I 60 bambini che frequentano l’asilo sono stati smistati in due strutture: presso l’asilo Garbarino di via all’Asilo Davide e Delfina Garbarino a Di Negro e presso l’asilo Fantasia di corso Martinetti a Sampierdarena. Non senza disagi per le famiglie che di fatto, dal giorno alla notte, hanno dovuto cambiare la propria “logistica” per continuare ad usufruire del servizio pubblico.

Da palazzo Tursi, interpellato da Genova24, arriva la rassicurazione che sono in corso le operazioni di derattizzazione “profonda”, anche se ad oggi non è ancora noto il giorno di riapertura della struttura. Nel frattempo tra le famiglie è scattata la mobilitazione, con l’iniziativa di trovare modalità e strumenti (leggi pulmino) – in autofinanziamento – per permettere a tutti di poter usufruire del servizio.

L’assedio del degrado

Un problema, quella della presenza di topi e ratti all’interno della Tollot Occidentale che però non è nuovo. Già nel 2023 si era verificato una situazione analoga e che, ugualmente, aveva richiesto la chiusura per diversi mesi per permettere un intervento massiccio di bonifica. Su questo aspetto, però, le famiglie hanno allargato la propria iniziativa, ponendo sotto l’attenzione della amministrazione civica le condizioni di incuria degli stabili e degli spazi verdi attigui allo storico plesso scolastico.

“Siamo tutti a conoscenza delle condizioni di forte degrado e di vegetazione incontrollata in cui versano i terreni attigui alla scuola – hanno riportato i genitori alla direzione dei servizi educativi del Comune di Genova – nonché del fatto che, pur procedendo con interventi costanti di derattizzazione negli ambienti scolastici, i topi, verosimilmente, infestino tutte le zone limitrofe, rendendo pertanto poco efficace un intervento mirato alla sola zona della scuola”.

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Il degrado assedia l’asilo Tollot

A pagare lo scotto, sono soprattutto gli spazi esterni della struttura, di fatto uno dei cuori pulsanti della struttura e delle attività dell’asilo: “Il giardino, i terrazzi e la mensa diretta della scuola, rappresentano tutti un grande valore aggiunto della scuola Tollot Occidentale e come genitori non vogliamo che, per l’incuria di un privato, siano i nostri figli a pagarne le conseguenze, non potendo più usufruire di tali spazi”.

Da qui la richiesta, che va oltre alla mera bonifica dell’edificio scolastico: “Chiediamo che il Comune scelga di intervenire direttamente per bonificare suddetti terreni, o prescrivendone la messa in sicurezza al proprietario”.