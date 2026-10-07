Ascensore di Quezzi, ennesima chiusura per guasto: per ripararlo servirà un ponteggio

Genova. Nuovo guasto per l’ascensore di Quezzi gestito da Amt. L’impianto, che era tornato in servizio a marzo dopo dieci mesi di stop per manutenzione straordinaria, è chiuso dalla scorsa settimana per un problema di natura meccanica.

La situazione, da quanto si apprende, è piuttosto complessa perché è necessario sostituire una puleggia e per farlo bisognerà predisporre un ponteggio lungo la via di corsa.

“I nostri tecnici sono attualmente impegnati, in collaborazione con il personale della ditta, in tutte le attività relative all’intervento sull’impianto, a partire dalla predisposizione del ponteggio, in modo da ridurre quanto più possibile il tempo necessario al suo ripristino“, fanno sapere da Amt.

“Amt mi ha riferito che dispone già del pezzo di ricambio, ma prima dovrà essere montato un ponteggio – conferma Fabrizio Ivaldi, presidente del Municipio Bassa Valbisagno -. Al momento non abbiamo certezze sui tempi. Speriamo che l’intervento sia il più rapido possibile e che l’ascensore possa tornare in funzione in modo da sgravare i bus. È un servizio importante per il quartiere: quando non funziona, chi abita a Quezzi alta deve prendere l’82 e così la linea rischia di andare in sofferenza. Tra l’altro si perde l’interscambio col 47 in via Pinetti”.

“Spesso l’impianto ha qualche problema, ci auguriamo che sia l’ultimo“, sospira Ivaldi. In effetti l’ascensore inclinato di Quezzi, inaugurato nel 2015 e presentato come un sistema innovativo, non ha avuto vita facile nella sua breve esistenza. Peculiari sono alcune caratteristiche come la via di corsa a doppia pendenza con un tratto di raccordo (scelta che ha permesso di limitare gli scavi sul versante), la cabina unica basculante che si adatta al tracciato mantenendo l’assetto orizzontale, le ruote portanti in Vulkosoft (materiale che riduce rumore e vibrazioni). Ma, come insegna la storia tormentatissima dell’ascensore di Villa Scassi, non sempre l’alta tecnologia è sinonimo di affidabilità.