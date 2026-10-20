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Corso sardegna

Strappa la collanina d’oro a un 77enne e lo fa cadere: arrestato 28enne

L'arresto, su ordinanza del gip, fa riferimento a una rapina avvenuta l’8 luglio. Il giovane nel frattempo era stato arrestato per un altro episodio

carabinieri

Genova. Aveva strappato una collanina d’oro dal collo di un anziano di 77 anni, strattonandolo con violenza fino a farlo cadere a terra. Per quell’episodio, avvenuto lo scorso 8 luglio in corso Sardegna, a Genova, i carabinieri della stazione di San Fruttuoso hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un francese di 28 anni, accusato di rapina.

Secondo quanto ricostruito, la vittima stava camminando a piedi lungo la strada quando era stata avvicinata dal giovane, che le aveva strappato la collanina del valore di circa mille euro, facendola finire per terra.

Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura, si sono concentrate sull’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e sulle testimonianze raccolte.

Al giovane  la misura cautelare è stata notificata nel carcere di Marassi dove si trova detenuto per altra causa.

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