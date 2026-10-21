Arrestato il 35enne che minacciava la madre per avere denaro: ha violato il divieto di avvicinamento

Genova. Si è presentato a casa della madre poche ore dopo il provvedimento che gli imponeva di allontanarsi dall’abitazione e di non avvicinarsi alla donna e al suo compagno. Per questo un genovese di 35 anni, già denunciato nei giorni scorsi per maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato dai carabinieri.

L’uomo, che avrebbe problemi di tossicodipendenza, da mesi avrebbe minacciato la madre e il suo compagno per ottenere denaro. Una situazione diventata sempre più difficile, fino a spingere la donna a rivolgersi alle forze dell’ordine perché temeva per la propria incolumità. La madre era arrivata anche a trasferirsi temporaneamente da alcuni parenti, pur di evitare di incontrare il figlio.

Due giorni fa il trentacinquenne avrebbe danneggiato i mobili di casa. Dopo l’episodio era stato accompagnato in ospedale per una valutazione psichiatrica. Una volta rientrato, avrebbe ripreso a minacciare i familiari, arrivando a chiedere 200 euro.

Dopo la denuncia era stato disposto l’allontanamento urgente dall’abitazione, su disposizione del pubblico ministero Federico Panichi. Ma a poche ore dal provvedimento il trentacinquenne si è ripresentato a casa della madre. La donna ha chiamato il 112 e i carabinieri lo hanno arrestato per la violazione della misura.