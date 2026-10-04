Aragno, 600 atleti in vasca per la maratona benefica degli 80 anni del gruppo sportivo

Genova. “Non mi aspettavo una simile accoglienza, una festa così bella. Mi sono sentita meglio che in famiglia. Grazie per i doni, la cifra raccolta, poi, non ho parole. Grazie davvero a tutti dal cuore. Siete stati fantastici”.

È il messaggio di Valeria al termine della 24 ore di nuoto a pallanuoto a sintetizzare quello che è successo a Pra’. Ma il regalo più bello lo ha fatto lei venendo in piscina. Voleva a tutti i costi esserci ed è riuscita, insieme ai militi della Croce Rossa e alle sue assistenti, a realizzare il desiderio. È già sul bordo vasca quando suona la sirena, allo scoccare della 24 ore nuotate e giocate per lei: i conti della raccolta sono da rifinire ma siamo intorno ai cinfumila euro.

Quanta commozione per tutti che fa dimenticare la fatica e l’impegno: da chi ha organizzato, la società del presidente Stefano Pitale, l’impianto del direttore Marco Ghiglione, i suoi collaboratori, i volontari, nuotatori e pallanuotisti, famiglie, Pro Loro e Civ con l’Oktoberfest, le Istituzioni con la vicepresidente della Regione Simona Ferro, la sindaca Silvia Salis, il presidente del Municipio Frulio, il consigliere Chiariotti, il presidente del Coni Liguria Micillo, quello della Fin Martini, che ha nuotato alle cinque del mattino di sabato, i figli dei soci fondatori Massimo Monari e Rita Gestro, che ha presentato un libro di emozioni, la famiglia di Giovanni Buzzi, allenatori e giocatori che hanno onorato i colori di Aragno con Renzo Zonari, i “gemelli” Sandro Mostes e Roberto Otello Consiglio, Sandro Bovo che non ha fatto mancare gli auguri per gli 80 anni con un video, dal pullman che lo portava con il Brescia a Chiavari per la prima giornata di Campionato.