“Aorta in salute”, nel fine settimana 474 esami al Galliera senza prenotazione

Genova. Anche il terzo fine settimana di “Aorta in salute. Scopri perché è così importante” registra una grande partecipazione dei cittadini.

Sono stati 474 gli ecocolordoppler dell’aorta eseguiti sabato 10 e domenica 11 ottobre all’ospedale Galliera in accesso diretto, gratuito e senza prenotazione.

“Nel corso delle due giornate abbiamo visitato anche pazienti arrivati da fuori Genova – dice Paolo Mortola, direttore della chirurgia vascolare ed endovascolare del Galliera -. Siamo molto soddisfatti e oltre alle visite, i pazienti hanno ricevuto le informazioni necessarie per proseguire al meglio il percorso di prevenzione”. Il dato si aggiunge agli esami effettuati nelle scorse settimane al San Martino e al Villa Scassi.

L’iniziativa, promossa da Aom Liguria e Regione Liguria, si è rivolta agli over 65 con uno o più fattori di rischio: fumo, ipertensione arteriosa, familiarità per patologia aortica.

“Vogliamo ringraziare i medici e tutti gli operatori sanitari del Galliera per il grande lavoro svolto in questo fine settimana – spiegano l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò e la direttrice generale di Aom Monica Calamai – così come quelli degli altri ospedali, per il prezioso lavoro svolto nel fine settimana scorso. Il successo degli Open weekend e la grande partecipazione dei cittadini confermano quanto sia importante portare la prevenzione vicino alle persone, con modalità semplici e accessibili. Questi due fine settimana rappresentano anche un esempio concreto del nuovo modello Aom, fondato sulla collaborazione tra le diverse realtà sanitarie e sulla capacità di fare rete per offrire ai cittadini servizi di prevenzione sempre più efficaci”.