Antonio Gozzi nominato Cavaliere del Lavoro dal presidente Mattarella

Roma. Antonio Gozzi, presidente di Duferco e di Federacciai e vicepresidente di Confindustria, ha ricevuto mercoledì al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro.

Un momento di particolare significato per l’imprenditore ligure, che ha voluto condividere il prestigioso riconoscimento con le persone che hanno accompagnato il suo percorso professionale e umano, sottolineando il valore del lavoro di squadra, il legame con il territorio e la responsabilità delle imprese nella costruzione del futuro.

“Ricevere oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro mi onora profondamente – ha detto Gozzi –. Desidero condividere questo riconoscimento con tutte le persone che hanno reso possibile il mio cammino umano e professionale. Il primo pensiero va alle donne e agli uomini che hanno lavorato e continuano a lavorare al mio fianco, mettendo competenza, passione e senso di responsabilità al servizio di un progetto comune. Un grazie particolare va anche alla mia famiglia, che mi ha sostenuto in ogni tappa del mio percorso”.

“Un’impresa è una costruzione collettiva – prosegue l’imprenditore – Dietro ogni investimento, ogni traguardo e ogni sfida affrontata ci sono persone che condividono un obiettivo e si impegnano per raggiungerlo. Questa onorificenza appartiene anche a loro. Ho sempre creduto nell’industria come motore di sviluppo economico e sociale. Fare impresa significa assumersi rischi, innovare e affrontare le trasformazioni, ma anche creare lavoro, valorizzare il talento e offrire alle nuove generazioni opportunità concrete”.

Lo sguardo del presidente di Duferco si rivolge quindi alle sfide che attendono il sistema produttivo italiano ed europeo, in una fase storica caratterizzata da profonde trasformazioni economiche, tecnologiche e geopolitiche: “È una responsabilità che oggi sento ancora più forte. In una fase di profondi cambiamenti, l’Italia e l’Europa devono credere nella propria capacità industriale e nelle competenze delle proprie persone. Servono investimenti, visione e determinazione, insieme al coraggio di guardare lontano, anche quando le scelte diventano più difficili”.

Particolarmente significativo anche il legame con Chiavari e il Tigullio. Antonio Gozzi è infatti il primo chiavarese a ricevere l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro, un primato che assume un valore speciale per un imprenditore che, pur avendo sviluppato un’attività industriale di dimensione internazionale, ha sempre mantenuto un rapporto profondo con la propria città e le proprie radici.

“Porto sempre con me le mie radici e il profondo legame con Chiavari. Essere il primo chiavarese a ricevere questo riconoscimento è per me un’emozione particolare, ma anche un messaggio di fiducia: si può restare legati alla propria comunità e, allo stesso tempo, competere sui mercati internazionali”, ha concluso Gozzi.