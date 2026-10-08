Ansaldo Nucleare confluisce in Ansaldo Energia: nasce la nuova business unit

Genova. Ansaldo conferma la riorganizzazione interna e l’incorporazione di Ansaldo Nucleare in Ansaldo Energia.

I rispettivi consigli di amministrazione hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione con la creazione di una business unit nuclear dedicata. La nuova organizzazione, spiegano dal gruppo, “nasce con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo del nucleare nella strategia di crescita e di accelerarne lo sviluppo facendo leva sulla scala industriale e sulla capacità di investimento di Ansaldo Energia, alla luce della crescente rilevanza che questa tecnologia sta assumendo nel panorama energetico italiano e internazionale”.

L’operazione sarà sottoposta ai successivi passaggi autorizzativi secondo le procedure previste. Il progetto sarà inoltre presentato alle organizzazioni sindacali nell’ambito del previsto percorso di informazione e confronto con le rappresentanze dei lavoratori.

“Il nucleare sta tornando al centro delle strategie energetiche di lungo periodo, spinto dalla necessità di rafforzare la sicurezza energetica, sostenere la competitività e garantire una produzione di energia affidabile e a basse emissioni di carbonio. In questo contesto, Ansaldo Energia individua nel nucleare una delle principali direttrici di sviluppo per i prossimi decenni – assicura l’azienda – L’integrazione nasce infatti per potenziare e valorizzare le attività portate avanti da Ansaldo Nucleare e unirà oltre sessant’anni di competenze specialistiche nel nucleare, patrimonio della società, con la scala industriale, la solidità finanziaria e le capacità di esecuzione di Ansaldo Energia. In qualità di produttore di turbine a vapore e generatori anche per centrali nucleari, il gruppo metterà a disposizione capacità consolidate nell’ingegneria, nella produzione, nella gestione della supply chain e nei servizi di lungo periodo, garantendo piena continuità alle attività, alle certificazioni, ai programmi in corso e alle relazioni con clienti e partner. L’integrazione consentirà inoltre la semplificazione gestionale, la velocizzazione dell’attuazione delle strategie e a una maggiore razionalizzazione dei costi”.

Nell’ambito della nuova organizzazione, Daniela Gentile, attualmente amministratrice delegata di Ansaldo Nucleare, assumerà il ruolo di executive vice president nuclear di Ansaldo Energia, guidando la business unit e le iniziative di sviluppo strategico nel settore.

“Il nucleare sta tornando al centro delle strategie energetiche di lungo periodo in Europa. Con questa integrazione rafforziamo ulteriormente il ruolo del nucleare all’interno di Ansaldo Energia, unendo competenze specialistiche, capacità industriali e solidità finanziaria. Il nostro obiettivo è accelerare lo sviluppo delle attività nucleari del Gruppo, contribuendo alla crescita della filiera italiana e al rafforzamento della sicurezza energetica e della competitività del Paese”, ha detto Fabrizio Fabbri, amministratore delegato di Ansaldo Energia.

“Questa evoluzione organizzativa valorizza la complementarità tra le competenze nucleari sviluppate in oltre sessant’anni di attività e le capacità industriali del Gruppo. In un mercato in forte crescita, potremo offrire ai clienti un supporto ancora più completo nello sviluppo e nella realizzazione dei programmi nucleari di nuova generazione”, aggiunge Gentile.

Sull’incorporazione sono intervenuti nei giorni scorsi i sindacati, con Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria, che ha sottolineato come “la trasformazione di Ansaldo Nucleare in una divisione del gruppo non deve tradursi in un ridimensionamento del ruolo e delle prospettive dell’azienda. Al contrario, riteniamo fondamentale che continui un percorso di investimenti sul nucleare, a partire dalla ricerca e dallo sviluppo tecnologico, perché stiamo parlando di un patrimonio industriale e professionale di grande valore per Genova e per l’intero Paese. Le competenze presenti in Ansaldo Nucleare rappresentano un asset che deve essere valorizzato e consolidato. Tecnici, ingegneri e lavoratori hanno maturato negli anni professionalità specifiche e un know-how che vanno sempre più valorizzati, soprattutto in una fase in cui il tema del nucleare sta tornando al centro delle strategie energetiche e industriali. Come Fim Cisl Liguria riteniamo quindi necessario che, insieme alla nuova organizzazione societaria, ci sia un chiaro impegno sul futuro industriale di Ansaldo Nucleare: investimenti, ricerca, sviluppo di nuove tecnologie e valorizzazione delle competenze devono rimanere elementi centrali. Solo così sarà possibile, aumentare e garantire continuità occupazionale e, allo stesso tempo, mantenere a Genova un presidio di eccellenza nel settore nucleare, capace di competere a livello nazionale e internazionale”.