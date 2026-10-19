Ansaldo Energia celebra i 25 anni del sistema di monitoraggio Integrated Plant Support

Genova. Ansaldo Energia ha recentemente celebrato il 25° anniversario di Integrated Plant Support (IPS), la piattaforma di monitoraggio e diagnostica 24/7 a supporto degli operatori di centrali elettriche in tutto il mondo.

Nato come servizio di monitoraggio remoto, IPS si è evoluto in un moderno ecosistema che integra diagnostica avanzata e capacità predittive. Oggi IPS monitora oltre 38 GW di capacità installata e 320 macchine rotanti attraverso i suoi due centri gemelli di Genova e Abu Dhabi. Il centro di Abu Dhabi si è recentemente trasferito in una nuova sede, favorendo una maggiore integrazione con le attività della nuova sede di Ansaldo Energia nel Golfo.

Per i clienti, IPS significa individuare tempestivamente potenziali criticità, accelerare la risoluzione dei problemi e assumere decisioni di manutenzione più consapevoli. Attraverso il monitoraggio continuo delle condizioni operative, la diagnostica avanzata e sistemi di allerta precoce, IPS aiuta gli operatori a massimizzare la disponibilità e l’affidabilità degli impianti, migliorandone al contempo l’efficienza e la flessibilità operativa.

“IPS si è evoluto insieme ai nostri clienti e alle loro esigenze operative”, ha dichiarato Reto Furrer, Executive Vice President Thermal Service di Ansaldo Energia. “Combinando le tecnologie digitali con le nostre competenze ingegneristiche, aiutiamo i clienti a migliorare l’affidabilità, la disponibilità e le prestazioni complessive dei loro asset”.

L’evento per l’anniversario, ospitato presso Fondazione Ansaldo a Genova, ha riunito dipendenti ed ex dipendenti di Ansaldo Energia, il team IPS e alcuni clienti per ripercorrere l’evoluzione del servizio e confrontarsi sul suo futuro, dalla diagnostica predittiva all’intelligenza artificiale, fino a una collaborazione sempre più stretta con gli operatori degli impianti.

“IPS ha sempre unito competenze ingegneristiche, esperienza operativa e innovazione continua”, ha dichiarato Luca Buzzoni, Head of Service Engineering di Ansaldo Energia. “I nostri team di Genova e Abu Dhabi lavorano al fianco dei clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, trasformando i dati degli impianti in azioni tempestive. La tecnologia evolve, ma il know-how ingegneristico resta il cuore di IPS”.

Dal monitoraggio remoto alla diagnostica predittiva, IPS continua a evolvere. Il suo perimetro è ora destinato ad ampliarsi oltre le turbine a gas, le turbine a vapore e i generatori, includendo anche gli elettrolizzatori di Ansaldo Green Tech. IPS metterà così le proprie competenze di monitoraggio e diagnostica al servizio dei produttori di idrogeno, contribuendo a migliorare l’efficienza e l’affidabilità degli impianti.