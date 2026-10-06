Ansaldo Energia: finanziamento da 470 milioni a sostegno della prossima fase di crescita

Genova. Ansaldo Energia annuncia la sottoscrizione di un nuovo finanziamento sindacato della durata di cinque anni per un importo complessivo di 470 milioni di euro, destinato a rifinanziare le linee bancarie in scadenza nel 2027 e a sostenere gli investimenti in corso e futuri previsti dal Piano Industriale fino al 2030.

L’operazione, che si inserisce nel percorso di ottimizzazione della struttura finanziaria del Gruppo, sosterrà il forte slancio commerciale di Ansaldo Energia e l’attuazione del Piano Industriale 2026-2030. Il finanziamento contribuirà inoltre a rafforzare ulteriormente la solidità finanziaria del Gruppo, migliorandone il profilo di liquidità, ottimizzando la struttura complessiva del debito e aumentando la flessibilità finanziaria.

Nel dettaglio, l’accordo prevede una Term Loan Facility da 320 milioni di euro e una Revolving Credit Facility da 150 milioni di euro, messe a disposizione da un pool di banche italiane e internazionali guidato da Intesa Sanpaolo, UniCredit e MPS, che hanno agito in qualità di Global Coordinators, Mandated Lead Arrangers e Bookrunners; BPER Banca in qualità di Mandated Lead Arranger e Bookrunner; Crédit Agricole e Commerzbank in qualità di Mandated Lead Arrangers; Banco BPM, Barclays Bank e Société Générale in qualità di Arrangers.

Nell’ambito dell’operazione, SACE ha confermato il proprio supporto al piano di investimenti di Ansaldo Energia attraverso la Garanzia Archimede. Simone Di Felice, Chief Financial Officer di Ansaldo Energia, ha commentato: “Questa operazione rappresenta un passo importante per Ansaldo Energia nel percorso di rafforzamento delle basi finanziarie del Gruppo a supporto della strategia di crescita di lungo periodo. Il nuovo finanziamento migliora il nostro profilo debitorio e ci offre una maggiore flessibilità nell’attuazione degli obiettivi industriali e di business. Desideriamo ringraziare sinceramente tutte le banche coinvolte e SACE per il continuo supporto. Il loro impegno testimonia la fiducia nella strategia, nelle competenze e nelle prospettive di Ansaldo Energia, oltre a rappresentare un riconoscimento dei progressi compiuti nel rafforzamento della disciplina finanziaria e delle performance complessive del Gruppo.”