Amt, incontra tra assessore Robotti e Cub Trasporti: “Mettere in ordine i conti e ripartire”

Genova. Si è svolto questa mattina l’incontro tra l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova, Emilio Robotti e una rappresentanza di lavoratori di AMT aderenti a Cub Trasporti, che ha proclamato per domani una giornata di sciopero. L’incontro ha riguardato la situazione economico-finanziaria di AMT, le condizioni di lavoro del personale, le prospettive dell’azienda e la qualità del servizio di trasporto pubblico offerto alla cittadinanza.

Nel corso dell’incontro l’assessore Robotti ha illustrato ai rappresentanti dei lavoratori il percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale per mettere in sicurezza AMT e creare le condizioni per il suo progressivo risanamento e rilancio. “Quando ci siamo insediati abbiamo trovato una situazione di estrema gravità – spiega l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti – A venti giorni dall’insediamento l’azienda non aveva più le risorse necessarie per pagare gli stipendi e i contributi. L’analisi dei conti ha poi evidenziato circa 280 milioni di euro di debiti a fronte di 230 milioni di fatturato e un patrimonio ormai esaurito. La prima responsabilità che ci siamo assunti è stata quindi quella di evitare il fallimento di AMT, tutelando allo stesso tempo i lavoratori e il servizio, un patrimonio fondamentale per la città”.

L’amministrazione sta ora portando avanti il percorso di composizione della crisi, considerato il passaggio necessario per affrontare strutturalmente la situazione finanziaria dell’azienda e avviare una nuova fase. “Tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo – prosegue Robotti – vogliamo entrare nel vivo del percorso di risanamento. Mettere in sicurezza i conti è indispensabile, ma non è il punto di arrivo: dobbiamo ricostruire AMT e, insieme, ridisegnare il servizio di trasporto pubblico genovese. Significa creare le condizioni per assumere il personale necessario, mettere progressivamente in esercizio i nuovi mezzi e le nuove linee degli assi di forza, completare la ristrutturazione aziendale e intervenire su una rete di linee affinché siano aggiornate rispetto alle esigenze attuali della città». «L’obiettivo dell’Amministrazione è chiaro – conclude Robotti – risanare AMT, rafforzarla e restituire a Genova un’azienda capace di garantire un servizio pubblico efficiente e adeguato ai bisogni dei cittadini”.