Amt, riapre la funicolare Sant’Anna: terminata la revisione quinquennale

Genova. Terminate le lavorazioni legate alla revisione quinquennale dell’impianto nei tempi previsti e conclusa la fase dei collaudi, la funicolare Sant’Anna è tornata regolarmente in servizio a partire dalle 14 di questo pomeriggio.

L’impianto aveva chiuso per essere sottoposto a una serie di interventi ad ampio raggio, sia sulle parti meccaniche, sia sulle componenti elettriche. Tra le attività svolte, anche verifiche sulle principali componenti connesse alle funzioni di sicurezza dell’esercizio e la pulizia del verde lungo linea.

Nel dettaglio, i principali lavori hanno riguardato lo smontaggio delle sei unità frenanti, la pulizia delle componenti e la sostituzione di guarnizioni e bulloneria; l’esame delle otto ruote e la sostituzione di cuscinetti e perni; il controllo e la sostituzione delle diverse componenti del gruppo fune, tra cui tamburelli di ancoraggio, puleggia motrice e contro-pulegge; la verifica di tutte le componenti delle centraline del freno di emergenza e dei freni vettura.

Gli interventi si sono conclusi con le prove di funzionamento finali sull’impianto e il rilascio del nulla osta all’esercizio da parte dell’ente ministeriale preposto.

Amt ricorda che, “come prevede la normativa vigente, le funicolari sono sottoposte periodicamente a specifici interventi di revisione: ogni cinque anni si svolge la revisione quinquennale, mentre ogni vent’anni è prevista la revisione generale. Si tratta di adempimenti obbligatori per legge e indispensabili per consentire di svolgere il servizio nel rispetto delle condizioni di sicurezza”.