Ancora sulle retribuzioni dei dirigenti Amt, centrodestra all’attacco a Tursi. Terrile: “Non ci sono stati aumenti”

Genova. “Non c’è stato alcun aumento salariale e non c’è alcuna polemica ta la giunta e il cda Amt. Ci sono due casi di aumenti previsti da contratti o da mansioni cambiate nel tempo, e ci sono meccanismi di retribuzione variabile e di fringe benefits previsti da accordi firmati dal consiglio di amministrazione nel 2020 e nel 2023. L’attenzione del Comune è molto alta e abbiamo chiesto all’azienda un dettaglio sulle retribuzione, pensiamo che il sacrificio di tutti, compreso quello del personale dirigente dell’azienda, ci porterà al salvataggio”. Così il vicesindaco di Genova Alessandro Terrile rispondendo alle quattro interrogazioni a risposta immediata presentate dalla minoranza del centrodestra sul caso degli aumenti nelle retribuzioni di alcuni dirigenti dell’azienda di trasporto pubblico genovese, aumenti poi fatti congelare dalla sindaca Silvia Salis.

Il capogruppo di Vince Genova, ex vicesindaco, Pietro Piciocchi ha parlato di “ennesima farsa” da parte del Comune, sostenendo l’esistenza di uno “scollamento tra giunta comunale e cda di Amt”. Piciocchi ha poi chiesto quale sia la posizione della giunta sull’eventuale ingresso di privati nella compagine societaria di Amt pubblicate su alcune testate come ipotesi da parte di esperti. Lorenzo Pellerano (Noi Moderati) e Alessio Bevilacqua (Lega) hanno domandato come sia stato possibile arrivare agli aumenti in una fase così delicata per i conti dell’azienda. Nicholas Gandolfo (Fdi) ha stigmatizzato il fatto che alle interrogazioni non abbia risposto la sindaca Salis.

Terrile, che è anche assessore al Bilancio e Società partecipate, ha spiegato nel dettaglio le voci economiche pubblicate nei giorni scorsi sulla sezione amministrazione trasparente di Amt e relative ai presunti aumenti.

“Amt versa in uno stato di crisi aziendale, motivo per cui negli anni 2025 e 2026 non è stata erogata la retribuzione variabile che rappresenta tra il 15% e il 30% del lordo delle retribuzioni. Rispetto al 2024, quindi, la retribuzione del personale dirigente è diminuita. Tra il 2025 e 2026 non è stato deliberato dal cda alcun aumento a eccezione di due casi, quello del dirigente Paolo Ravera che ha assunto l’incarico di direttore generale ad interim, e quello di Guido Castello, nel cui contratto di assunzione nel 2023 c’era scritto che nel 2025 sarebbe scattato un aumentato di stipendio”

“Sul sito di Amt – continua Terrile – è stata pubblicata una tabella riepilogativa dei costi che comprende non solo la busta paga dei dirigenti ma anche i relativi fringe benefit. Per gli 2025 e 2026 sono gli stessi fringe benefit esistenti da anni ma che, oggi, vengono attualizzati come valore economico, e sono relativi al valore delle auto aziendali, il cui rinnovo è stato deliberato dal cda nel 2023, e alcune polizze assicurative”.

In particolare, spiega il vicesindaco, “un accordo aziendale del 2020 prevede che per neutralizzare gli effetti fiscali di queste polizze ogni maggio viene riconosciuta ai dirigenti una somma come parte di retribuzione, l’aumento di cui si parla in questi giorni quindi deriva dall’aumento del controvalore monetario della polizza”. Quello che è stato stoppato è il meccanismo per cui quel costo avrebbe rischiato di pesare sulle casse dell’azienda. Gli aumenti delle polizze saranno assorbiti invece dalle retribuzioni.

“Sono cose non semplicissime ed è comprensibile che rispetto all’interpretazione di quella tabella ci sia stata preoccupazione e quindi, per fare chiarezza, la sindaca è intervenuta per richiamare l’azienda a un principio molto chiaro, ovvero quello che in una situazione di crisi tutti devono fare sacrifici, questo richiamo non è una critica al consiglio di amministrazione ma un richiamo al fatto che non è questo il tempo di immaginare nuovi aumenti”.

L’opposizione: “Aumento stipendi in Amt, la farsa continua”

“Abbiamo preso atto con sgomento della risposta del vicesindaco Alessandro Terrile alle interrogazioni dei consiglieri Piciocchi, Pellerano, Bevilacqua e Gandolfo sull’aumento degli stipendi dei dirigenti di Amt deciso dal cda. Ricordiamo che la scorsa settimana la sindaca Salis, dopo avere inizialmente difeso l’operato del cda di fronte al deflagrare della polemica, aveva repentinamente cambiato idea, comunicando di avere ordinato al cda di tornare sui suoi passi e di bloccare quegli aumenti. Oggi invece il vicesindaco entrando nel dettaglio e rispolverando la versione dell’azienda ha smentito Silvia Salis. L’assessore Terrile ha dichiarato in aula che questi aumenti sono in realtà fringe benefit, – come polizze assicurative e disponibilità di auto – e derivano da accordi pregressi. Il caso quindi non è chiuso”.

“Davanti all’ennesima manifestazione di scarsa trasparenza, chiediamo direttamente al sindaco se questi aumenti ci sono stati, ci saranno, o se saranno revocati. Per l’ennesima volta, purtroppo, dobbiamo constatare come il Comune non abbia il controllo dell’azienda. Lo abbiamo visto con gli sciagurati tagli del servizio e con la scarsa chiarezza sui numeri del bilancio. Lo dimostrano le recriminazioni dei sindacati che lamentano l’impossibilità di dialogare con il cda”.

“Chiediamo un approccio serio e trasparente e auspichiamo che la direzione della politica del Comune di Genova non continui ad essere dettata dalle esigenze di immagine della prima cittadina”, conclude una nota dei consiglieri d’opposizione a palazzo Tursi.