Amiu, Usb sferza l’azienda: “Serve una strategia per un futuro certo del servizio, senza interessi esterni”

Genova. Dopo gli ultimi scossoni ai vertici aziendali di Amiu, con le dimissioni dei direttori di officine e servizi e la conferma del prossimo fine mandato del direttore generale, il sindacato di base Usb torno all’attacco, chiedendo alla amministrazione comunale e all’azienda stessa garanzie per il futuro, trasparenza e una strategia di lungo periodo per rafforzare il servizio e tutelare i lavoratori.

Le richieste sono state portate ieri a Tursi durante un incontro avuto con l’amministrazione comunale e la direzione aziendale volta “a capire quali saranno le linee guida del Comune all’indomani della mancata conferma dell’attuale dg. e delle dimissioni di due dirigenti apicali – si legge nella nota stampa diffusa dal sindacato, firmata da Maurizio Rimassa, Usb Lp Fed. di Genova, e Roberto Delogu, Usb LP Igiene Amb.le – Con l’occasione, per l’ennesima volta, abbiamo rappresentato alla Sindaca, al vice Sindaco e agli assessori presenti la disastrosa condizione in cui da troppo tempo versa Amiu. Nonostante per noi lavoratori quelle che sono le criticità che condizionano il nostro lavoro e inficiano il servizio che diamo ai cittadini siano oltre modo evidenti, l’amministrazione, forse condizionata da report aziendali non propriamente aderenti alla realtà, ha descritto la situazione aziendale come ‘dinamica e positiva’“.

Secondo il sindacato la questione principale resta “la chiusura del ciclo dei rifiuti con l’individuazione del necessario impianto e un sito dove costruirlo. Vertenza rimasta ancora inevasa – scrivono – L’impressione è che, nonostante lo studio Ramboll sia pronto da tempo, stiano prevalendo delle logiche politiche sulle necessarie e urgenti risposte che lavoratori e cittadini attendono da anni”.

L’incontro è stato anche occasione per ribadire le richieste che Usb porta avanti da tempo: “Il ripristino degli organici, la modifica dei contratti da part time a full time, il blocco delle esternalizzazioni e un confronto con le OO.SS. e R.S.U. sulle eventuali necessità comunque temporanee di affidare all’esterno nuove lavorazioni. Su questo chiediamo un confronto concreto”.

In conclusione, Usb ha fatto presente all’azienda quanto sia necessaria una strategia di medio e lungo periodo “Senza dover aspettare la nomina del nuovo direttore generale”, strategia “che permetta ad Amiu e ai suoi dipendenti un futuro certo e ai cittadini un servizio puntuale, finalmente svincolato da interessi esterni”.