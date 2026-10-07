Amiu, Usb all’attacco: “Dirigenti in fuga mentre la barca affonda”. E promette: “Senza risposte si apre l’agitazione”

Genova. Una “situazione disastrosa con un gruppo dirigenziale diviso e litigioso, con dirigenti che abbandonano poco tempo dopo essere stati incaricati ed evidenti incertezze di prospettiva a fronte di continui proclami troppo spesso frutto di progetti estemporanei, costosi e spesso accantonati perchè insostenibili o errati”. Queste le parole del sindacato di base Usb che a poche ore dalla notizia delle dimissioni di due dirigienti torna a pressare Amiu e amministrazione comunale per cercare chiarezza sul presente e, soprattutto, sul futuro dell’azienda dei rifiuti genovese.

“Oggi la situazione è da brividi con mezzi guasti con officine fatiscenti e operai dimezzati, automezzi che vagano per la città alla ricerca di uno scarico, personale sotto organico (oltre 200.000 h di lavoro in meno) – si legge nel comunicato stampa diffuso questo pomeriggio – Oltre a questo, un direttore generale congedato a mezzo stampa e prima delle decisioni del cda che si riunisce oggi e a cui formalmente spetta la nomina. Se al comando vi è uno solo, lo si dica chiaramente, così si risparmiamo soldi. Sembra di assistere al remake di film già visti e senza lieto fine“.

Una situazione che Usb denuncia da tempo, ma che ad oggi non ha avuto risposte: “Le proposte di modifica al protocollo con Comune e Azienda su organici ed esternalizzazioni che abbiamo avanzato restano senza risposta nonostante ripetuti solleciti e nessuna convocazione o incontro sono programmati – scrivono nella nota stampa Roberto Delogu Usb Igiene Ambientale e Maurizio Rimassa, Usb Lp – Non siamo più disponibili a leggere e sentire proclami senza che questo porti ad un confronto serio e reale sulle soluzioni da mettere in campo : senza questo e senza risposte e chiarimenti immediati su quanto sta accadendo sarà inevitabile l’apertura dello stato di agitazione“.